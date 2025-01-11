بايدن يستبق ولاية ترامب ويمدد ل 18 شهرا إقامة 800 ألف مهاجر من فنزويلا والسلفادور وأوكرانيا والسودان

بقلم: يورونيوز

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الرئيس جو بايدن يستبق بداية عهد ترامب باتخاذ قرار تمديد إقامة مئات الآلاف من المهاجرين.

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الجمعة أن حوالي 600 ألف فنزويلي وأكثر من 230 ألف سلفادوري يقيمون حاليا في الولايات المتحدة يمكنهم البقاء بشكل قانوني لمدة 18 شهرًا أخرى، وذلك قبل أكثر من أسبوع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه منصبه مع وعود بسياسات هجرة متشددة.

وقد دعمت إدارة بايدن بقوة وضع الحماية المؤقتة (TPS)، الذي وسع نطاقه على نطاق واسع ليشمل حوالي مليون شخص.

لكن وضع الحماية المؤقتة يواجه مستقبلًا غامضًا في عهد ترامب، الذي حاول الحد من استخدامه بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة.

وتسمح اللوائح الفيدرالية بإنهاء التمديدات في وقت مبكر، على الرغم من أن ذلك لم يحدث سابقا.

كما مددت وزارة الأمن الداخلي أيضًا وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 103,000 أوكراني و1,900 سوداني يعيشون بالفعل في الولايات المتحدة.

بالنسبة إلى خوسيه بالما، وهو سلفادوري يبلغ من العمر 48 عامًا ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1998، فإن التمديد يعني أنه على الأقل في الوقت الحالي لا يزال بإمكانه العمل بشكل قانوني في هيوستن بتكساس.

وهو الشخص الوحيد في عائلته الذي يتمتع بوضع مؤقت؛ إذ أن أولاده الأربعة ولدوا مواطنين أمريكيين وزوجته مقيمة دائمة.

وبالتالي، إذا لم يتم تمديد وضع الحماية المؤقتة، فقد يتم ترحيله وفصله عن بقية أفراد الأسرة.

"قال بالما: "إن ذلك يجلب لي راحة البال وراحة البال ونفحة من الهواء النقي. "إنه يوفر لي الاستقرار."

يرسل بالما، الذي يعمل في إحدى المنظمات العمالية بأجر يومي، حوالي 400 دولار أمريكي (390 يورو) شهريًا إلى والدته البالغة من العمر 73 عامًا، وهي متقاعدة وليس لديها أي دخل.

يمنح تصنيف وضع الحماية المؤقتة مثل هؤلاء الأشخاص سلطة قانونية للبقاء في البلاد ولكنه لا يوفر لهم مسارًا للحصول على الجنسية على المدى الطويل.

Venezuelan migrants cross the Suchiate River from Guatemala to Mexico, 29 October, 2024 Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

فهم يعتمدون على تجديد الحكومة لوضعهم عندما تنتهي صلاحيته.

قال المنتقدون المحافظون إنه بمرور الوقت، يصبح تجديد وضع الحماية تلقائيًا، بغض النظر عما يحدث في البلد الأصلي للشخص.

وقالت الوزارة إن إعلان الجمعة، الذي يأتي في الوقت الذي تولى فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منصبه لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في كاراكاس وسط إدانة دولية واسعة النطاق، "يستند إلى حالة الطوارئ الإنسانية الشديدة التي لا تزال تواجهها البلاد بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية في ظل نظام مادورو".

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وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى "الظروف البيئية في السلفادور التي تمنع الأفراد من العودة"، وتحديدًا الأمطار الغزيرة والعواصف في العامين الماضيين.

وكان الكونغرس قد أنشأ برنامج الحماية المؤقتة عام 1990 لمنع الترحيل إلى البلدان التي تعاني من الكوارث الطبيعية أو الحروب الأهلية، ويمنح الأشخاص تصريحًا بالعمل على دفعات تصل إلى 18 شهرًا في كل مرة.

Former President Donald Trump speaks during a campaign event in front of the US-Mexico border, 22 August, 2024 Rick Scuteri/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

ويحظى حوالي مليون مهاجر من 17 دولة بالحماية بموجب نظام الحماية المؤقتة، بما في ذلك مواطنون من فنزويلا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا وأفغانستان والسودان وأوكرانيا ولبنان.

الفنزويليون هم أحد أكبر المستفيدين من هذه الحماية ويمتد تمديدها من أبريل 2025 إلى أكتوبر 2026.

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حصل السلفادوريون على وضع الحماية المؤقتة عام 2001 بعد الزلازل التي هزت هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى. وكان من المقرر أن تنتهي فترة الحماية المؤقتة لمواطني هذا البلد في مارس وتم تمديدها حتى سبتمبر من العام المقبل.

اقترح ترامب ونائبه المرشح، جي دي فانس، أنهما سيقلصان من استخدام نظام الحماية المؤقتة والسياسات التي تمنح الوضع المؤقت في الوقت الذي يتابعان فيه عمليات الترحيل الجماعي.

خلال فترة إدارته الأولى، أنهى ترامب وضع الحماية المؤقتة للسلفادور ولكن تم تعطيله أمام القضاء.

في الأشهر الأخيرة، مارس المدافعون عن حقوق الإنسان مزيدا من الضغوط على إدارة بايدن للمطالبة بتمديد وضع الحماية المؤقتة لمن يتمتعون بهذا الوضع، وحماية الأشخاص من دول أخرى مثل غواتيمالا والإكوادور.

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قال فيليبي أرنولدو دياز، الناشط في التحالف الوطني لوضع الحماية المؤقتة، "هذا التمديد هو مجرد انتصار صغير".

"إن قلقنا الأكبر هو أنه بعد السلفادور، هناك دول ستنتهي صلاحية نظام الحماية المؤقتة قريبًا وسيتم استبعادها" مثل نيبال ونيكاراغوا وهندوراس.

وقد أثار قرار التمديد ارتياح فيكتور ماسيدو، فنزويلي يبلغ من العمر 40 عاماً، وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021 بعد أن تلقى تهديدات بالقتل في بلده لكونه ناشطاً في المعارضة السياسية.

لم يستطع الرجل تصديق الخبر، حيث كان من المقرر أن تنتهي صلاحية وضع الحماية المؤقتة في أبريل/نيسان. وقد علق على القرار بقوله: "إنه أمر مريح للغاية. لقد كنت خائفًا"، قال ماسيدو الذي يعمل في إعادة بناء المنازل في فلوريدا. "يساعدني نظام الحماية المؤقتة في الحصول على وضع قانوني، والعمل، والقدرة على القيادة."