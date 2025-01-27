Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

نحو 300 ألف نازح عادوا لشمال قطاع غزة وإسرائيل توسع عملياتها بالضفة وحزب الله يرفض أي تمديد للهدنة

أسرة فلسطينية تحاول عبور بركة مياه أثناء عودة النازحين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، الاثنين، 27 يناير 2025.
أسرة فلسطينية تحاول عبور بركة مياه أثناء عودة النازحين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، الاثنين، 27 يناير 2025. حقوق النشر Abed Hajjar/AP
حقوق النشر Abed Hajjar/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

في اليوم التاسع من وقف إطلاق النار في غزة، تدفق آلاف الفلسطينيين نحو شمال القطاع عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم.

اعلان

وفي الليلة الماضية، أعلنت قطر عن السماح بعودة النازحين بعد التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح الأسيرة أربيل يهودا.

من جهتها، وصفت حركة حماس عودة النازحين بأنها "انتصار" جديد للشعب الفلسطيني، وتأكيد على "فشل وهزيمة" لمخططات التهجير.

وفي لبنان، أفاد البيت الأبيض في بيان بتمديد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل حتى 18 شباط/فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه ستُجرى مفاوضات بشأن الأسرى اللبنانيين.

غير أن وسائل إعلام لبنانية نقلت عن حزب الله رفضه للمفاوضات، وإصراره على انسحاب تل أبيب الفوري من أراضي الجنوب.

وفي هذا السياق، بدأت التحضيرات الشعبية لاستئناف قوافل النازحين باتجاه قرى الشريط الحدودي التي لم تخرج منها إسرائيل بعد، وسط مخاوف من سقوط عدد من القتلى والجرحى كما حدث يوم أمس.

أحداث اليوم السابق

آخر التطورات في غزة وجنوب لبنان:

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

عودة النازحين إلى بيوتهم بشمال غزة وفقا لاتفاق وقف النار دونها شروط نتنياهو المستمرة

في غزة.. الخبز مفقود والعدس لا يكفي والمطابخ الخيرية تلفظ أنفاسها الأخيرة

قصف مستمر على غزة وارتفاع بعدد القتلى وقطر تعلن إحراز تقدم في محادثات الهدنة