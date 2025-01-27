نحو 300 ألف نازح عادوا لشمال قطاع غزة وإسرائيل توسع عملياتها بالضفة وحزب الله يرفض أي تمديد للهدنة

بقلم: يورونيوز

اعلان

وفي الليلة الماضية، أعلنت قطر عن السماح بعودة النازحين بعد التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح الأسيرة أربيل يهودا.

من جهتها، وصفت حركة حماس عودة النازحين بأنها "انتصار" جديد للشعب الفلسطيني، وتأكيد على "فشل وهزيمة" لمخططات التهجير.

وفي لبنان، أفاد البيت الأبيض في بيان بتمديد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل حتى 18 شباط/فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه ستُجرى مفاوضات بشأن الأسرى اللبنانيين.

غير أن وسائل إعلام لبنانية نقلت عن حزب الله رفضه للمفاوضات، وإصراره على انسحاب تل أبيب الفوري من أراضي الجنوب.

وفي هذا السياق، بدأت التحضيرات الشعبية لاستئناف قوافل النازحين باتجاه قرى الشريط الحدودي التي لم تخرج منها إسرائيل بعد، وسط مخاوف من سقوط عدد من القتلى والجرحى كما حدث يوم أمس.

أحداث اليوم السابق

آخر التطورات في غزة وجنوب لبنان: