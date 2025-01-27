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حريق يلتهم قاعة بلدية في باريس ويلحق أضراراً ببرج تاريخي دون إصابات

حريق يلتهم قاعة بلدية في باريس ويلحق أضرارًا ببرج تاريخي دون إصابات
حريق يلتهم قاعة بلدية في باريس ويلحق أضرارًا ببرج تاريخي دون إصابات حقوق النشر AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
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نشب حريق فجر اليوم الإثنين في قاعة بلدية الحي الثاني عشر في باريس، مما ألحق أضرارًا جسيمة ببرج الأجراس الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، بينما لم تُسجل أي إصابات. اندلع الحريق في الساعة 3:20 صباحًا في سطح المبنى، حيث تمكن حوالي 150 من رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها في الصباح.

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وأشار قائد شرطة باريس، لوران نونيز، إلى أن الجزء العلوي من برج الأجراس مهدد بالانهيار، مؤكدًا وجود خطر انهيار في هذا الجزء من المبنى التاريخي. وقد تم فرض منطقة أمنية حول قاعة البلدية لحماية المواطنين ومراقبة الوضع.

فيما يتعلق بالتحقيق، أكد نونيز أن السلطات ستبحث في أسباب الحريق لتحديد ما إذا كان حادثًا عرضيًا أو نتيجة لعمل متعمد.

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من جهتها، أعربت عمدة باريس، آن هيدالغو، عن تقديرها للتدخل السريع والفعال لقوات الإطفاء، مؤكدة أن جميع الخدمات العامة للسكان ستظل متوفرة وستقدم في قاعة بلدية الحي الحادي عشر.

تجدر الإشارة إلى أن قاعة بلدية الحي الثاني عشر، التي تم إنشاؤها في عام 1876، تتميز ببرج الأجراس الذي يصل ارتفاعه إلى 36 مترًا، ويعد من أبرز المعالم المعمارية في المنطقة.

المصادر الإضافية • أب

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