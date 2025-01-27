أمطار جنوب كاليفورنيا ترفع خطر الفيضانات وتساعد في مكافحة حرائق الغابات

بقلم: يورونيوز

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وقد أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الفيضانات حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر يوم الاثنين (0000 بتوقيت غرينيتش يوم الثلاثاء)، حيث كانت المناطق التي تعرضت لأحدث الحرائق في باسيفيك باليسادس، ألتادينا، وبحيرة كاستايك الأكثر عرضة للفيضانات.

وقال جو سيرارد، خبير الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية في أوكسنارد، إن هذه المناطق تتسم بتركيبة تربة غير قابلة لامتصاص المياه مما يجعلها عرضة لجريان سريع للسيول حتى مع هطول كميات قليلة من الأمطار.

كما أُغلِق جزء من الطريق الساحلي الهادئ في مقاطعة لوس أنجلوس بسبب تدفق الطين في وادي توبانغا. وأصدر الخبراء تحذيرات من الفيضانات في بعض أجزاء مقاطعة فينتورا، في حين توقعوا تساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

رغم هذه المخاطر، تعد الأمطار بمثابة مساعدة لفرق الإطفاء التي تكافح حرائق الغابات المنتشرة في المنطقة بعد أسابيع من الطقس الجاف والعاصف.