هل تشتعل الحرائق مجددًا في كاليفورنيا؟ الأرصاد الجوية تحذر من رياح عاتية في الظهيرة والطواقم تتأهب

بقلم: يورونيوز

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وقالت الهيئة إن الوضع قد يكون خطيرًا للغاية إذا تجددت الحرائق في أجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا من بعد ظهر يوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء بسبب انخفاض الرطوبة ورياح سانتا آنا المدمرة.

وقد تصل سرعة الرياح إلى 70 ميلًا في الساعة (113 كم/ساعة) على طول الساحل و100 ميل في الساعة (160 كم/ساعة) في الجبال وسفوح التلال.

ويتوقع ريتش تومسون، خبير الأرصاد الجوية في الهيئة الوطنية، أن يستمر الطقس العاصف وانخفاض الرطوبة حتى يوم الخميس، وبالتالي فإن خطر اندلاع الحرائق لا يزال مرتفعًا، خاصة وأن المنطقة لم تشهد أمطارًا منذ أبريل/ نيسان الماضي.

كنيسة ألتادينا كوميونيتي تشتعل فيها النيران خلال حريق إيتون، الأربعاء، 8 يناير 2025، في ألتادينا، كاليفورنيا. AP/Chris Pizzello, File

وحثّت السلطات السكان على اتخاذ خطوات في حال اضطروا للإخلاء، مثل إعداد مجموعة أدوات الطوارئ والحفاظ على السيارات مملوءة بنصف خزان وقود على الأقل. كما حذرت من الغبار والرماد المتطاير بفعل الرياح.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يكافح فيه رجال الإطفاء لإخماد حريقين كبيرين في منطقة لوس أنجلوس بعد أن دمرا أكثر من 14 ألف مبنى.

عامل يتفقد الأضرار الناجمة عن حريق باليساديس في حي باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس، الاثنين، 13 يناير/كانون الثاني 2025. John Locher/AP

وفي هذا السياق، قال دان كولينز، المتحدث باسم حادث حريق باليسيدز، إن رجال الإطفاء أحرزوا تقدّمًا، لكن هناك مناطق يصعب الوصول إليها.

وتحسّبًا لأي طارئ، نشر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم محركات الإطفاء وطائرات رش المياه والطواقم اليدوية في جميع أنحاء المنطقة لتمكين الاستجابة السريعة في حالة اندلاع حريق جديد، وفقًا لمكتب خدمات الطوارئ التابع للحاكم.