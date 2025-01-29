الاغتيالات تلاحق ترامب وإدارته.. توقيف رجل لمحاولة قتل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

بقلم: يورونيوز

قبضت السلطات الأمريكية على رجل يدعى ريان إنجليش اعترف بأنه كان يخطط لاغتيال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عقب تسليم نفسه للشرطة في مبنى الكابيتول، بحسب وثيقة المحكمة.

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وجاء في الشكوى الجنائية، أن إنجليش، من ولاية ماساتشوستس، كان يحمل، عندما اقترب منه ضابط شرطة الكابيتول، سكينًا قابلًا للطي، بالإضافة إلى زجاجتين من المولوتوف.

وبحسب الادعاءات، فإن المتهم أخبر الضابط بأنه كان هناك من أجل "قتل سكوت بيسنت"، الذي استلم وزارة الخزانة الأمريكية حديثًا.

واعترف إنجليش بأنه خطط في البداية لاغتيال وزير دفاع ترامب، بيت هيجسيث، أو رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، لكنه غيّر هدفه إلى بيسنت بعد أن علم أن جلسة الاستماع الخاصة بتعيينه ستُعقد يوم الاثنين، وفقًا للوثيقة.

كما كانت زجاجات المولوتوف بحوزة المتهم مملوءة بالفودكا، وعلى عنق الزجاجات قطعة قماش رمادية مبللة بمعقم اليدين.

وفي وقت سابق، أوقفت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا شخصًا شارك منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات لترامب الذي استُهدِف بمحاولتي اغتيال على الأقل.

يُذكر أن بيسنت، الملياردير المستثمر الذي استغرق ترامب وقتًا للاهتداء إليه، حصل على تأييد مجلس الشيوخ الاثنين لتولي منصب وزير الخزانة الأمريكي.

وهو خريج جامعة ييل، كلل مسيرته في مجال إدارة الأموال من خلال العمل في شركة "سوروس فاند مانجمنت"، قبل أن يؤسس صندوقه الاستثماري الخاص. ويتمتع بخبرة واسعة.