Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديو
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديو
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

الاغتيالات تلاحق ترامب وإدارته.. توقيف رجل لمحاولة قتل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي قبل تعيينه في مجلس الشيوخ مبنى الكابيتول في واشنطن، الخميس، 16 يناير 2025.
سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي قبل تعيينه في مجلس الشيوخ مبنى الكابيتول في واشنطن، الخميس، 16 يناير 2025. Copyright Ben Curtis/AP.
Copyright Ben Curtis/AP.
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قبضت السلطات الأمريكية على رجل يدعى ريان إنجليش اعترف بأنه كان يخطط لاغتيال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عقب تسليم نفسه للشرطة في مبنى الكابيتول، بحسب وثيقة المحكمة.

اعلان

وجاء في الشكوى الجنائية، أن إنجليش، من ولاية ماساتشوستس، كان يحمل، عندما اقترب منه ضابط شرطة الكابيتول، سكينًا قابلًا للطي، بالإضافة إلى زجاجتين من المولوتوف.

وبحسب الادعاءات، فإن المتهم أخبر الضابط بأنه كان هناك من أجل "قتل سكوت بيسنت"، الذي استلم وزارة الخزانة الأمريكية حديثًا.

واعترف إنجليش بأنه خطط في البداية لاغتيال وزير دفاع ترامب، بيت هيجسيث، أو رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، لكنه غيّر هدفه إلى بيسنت بعد أن علم أن جلسة الاستماع الخاصة بتعيينه ستُعقد يوم الاثنين، وفقًا للوثيقة.

Related

كما كانت زجاجات المولوتوف بحوزة المتهم مملوءة بالفودكا، وعلى عنق الزجاجات قطعة قماش رمادية مبللة بمعقم اليدين.

وفي وقت سابق، أوقفت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا شخصًا شارك منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات لترامب الذي استُهدِف بمحاولتي اغتيال على الأقل.

يُذكر أن بيسنت، الملياردير المستثمر الذي استغرق ترامب وقتًا للاهتداء إليه، حصل على تأييد مجلس الشيوخ الاثنين لتولي منصب وزير الخزانة الأمريكي.

وهو خريج جامعة ييل، كلل مسيرته في مجال إدارة الأموال من خلال العمل في شركة "سوروس فاند مانجمنت"، قبل أن يؤسس صندوقه الاستثماري الخاص. ويتمتع بخبرة واسعة.

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مهرجان أب هلي آا في ليرويك باسكتلندا: احتفال بتراث الفايكنغ العريق

من مستر بيست إلى إيلون ماسك.. من هو المرشح لشراء تيك توك؟

احتجاجات حاشدة في دالاس ضد سياسات ترامب للهجرة وترحيل الأسر