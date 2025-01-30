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إيطاليا تعيد كنوزا عراقية منهوبة.. قطع خلدت ذكرى من شيدوا المعابد القديمة 2000 سنة قبل الميلاد

ضُبطت بيد مهربين..إيطاليا تعيد قطعًا أثرية عراقية نادرة عمرها 4 آلاف عام
ضُبطت بيد مهربين..إيطاليا تعيد قطعًا أثرية عراقية نادرة عمرها 4 آلاف عام حقوق النشر AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
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سلمت السلطات الإيطالية، الأربعاء، مجموعة من القطع الأثرية العراقية المسروقة إلى السفارة العراقية في روما، خلال حفل رسمي شارك فيه مسؤولون إيطاليون وسفير العراق لدى إيطاليا، وذلك بعد جهود تحقيقات استمرت أشهرًا لاستردادها من شبكات تهريب دولية.

ما هي الكنوز المُستعادة؟

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- مخاريط طينية (Terracotta Cones): تحمل نقوشًا مسمارية تُخلد عمال بناء المعابد في الحضارات العراقية القديمة.

- لوح طيني (Cuneiform Tablet): يحتوي على قائمة بأسماء سجناء يعودون لعصر ما قبل الميلاد بأكثر من 4000 عام.

وفي هذا السياق، أكد المقدم ميشيلي مينيتي، قائد وحدة حماية التراث الثقافي في الكارابينييري الإيطالي، أن الخبراء أثبتوا أصالة القطع، وأنها خرجت من العراق بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن عمليات التهريب تعكس نشاط شبكات دولية تستهدف تراث الدول الضعيفة.

ضُبطت بيد مهربين..إيطاليا تعيد قطعًا أثرية عراقية نادرة عمرها 4 آلاف عام
ضُبطت بيد مهربين..إيطاليا تعيد قطعًا أثرية عراقية نادرة عمرها 4 آلاف عامAP video
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كيف ضُبطت القطع؟

بدأت القصة عندما أبلغت السفارة العراقية في إيطاليا عن ظهور قطع أثرية مُشبوهة للبيع في دار مزادات بمدينة ميلانو شمالي البلاد. وبعد تحقيقات مُعقدة، تمكنت وحدة الكارابينييري، المتخصصة في مكافحة تهريب الآثار، من ضبط القطع وتحديد هوية التجار غير الشرعيين المرتبطين بشبكات دولية.

ضُبطت بيد مهربين..إيطاليا تعيد قطعًا أثرية عراقية نادرة عمرها 4 آلاف عام
ضُبطت بيد مهربين..إيطاليا تعيد قطعًا أثرية عراقية نادرة عمرها 4 آلاف عامAP video

نهب متكرر منذ حرب الخليج

تعرض التراث العراقي لعمليات نهب واسعة بعد حرب الخليج عام 1991، وتفاقمت الأزمة إثر الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث سُرق آلاف القطع من المتحف الوطني في بغداد، الذي يضم واحدة من أقدم المجموعات الأثرية في العالم. ورغم استعادة معظم القطع المسروقة، لا تزال بعض القطع النادرة مُتناثرة في السوق السوداء.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من تعاون ثقافي بين البلدين، حيث أعادت إيطاليا نحو 19 قطعة أثرية مسروقة للعراق خلال السنوات الأخيرة عبر وحدة الكارابينييري، التي توصف بأنها "أقوى جهاز شرطة متخصص في حماية التراث عالميًا".

من جانبه، قال سفير العراق في إيطاليا محمود حسين محمد: "كل قطعة تعود إلى أرض الرافدين هي جزء من هوية شعبنا وحضارة الإنسانية.. نثمن الشراكة مع إيطاليا لوقف نزيف سرقة تاريخنا".

ضُبطت بيد مهربين..إيطاليا تعيد قطعًا أثرية عراقية نادرة عمرها 4 آلاف عام
ضُبطت بيد مهربين..إيطاليا تعيد قطعًا أثرية عراقية نادرة عمرها 4 آلاف عامAP video

ماذا بعد؟

من المقرر أن تُنقل القطع الأثرية إلى بغداد قريبًا، لتنضم إلى مجهودات إعادة إعمار المتحف الوطني وإحياء تراث بلد يُعتبر مهدًا لأولى الحضارات البشرية.

وتفتح القضية ملفًا أكبرعن "تجارة الآثار" التي تُقدّر أرباحها بمليارات الدولارات سنويًا، فيما تحاول دول مثل العراق ومصر وسوريا، الأكثر تضررًا من النهب، تعزيز التعاون الدولي لاسترداد موروثها المسلوب.

المصادر الإضافية • أب

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