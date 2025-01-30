عاصفة قوية تضرب البرتغال وسيول من رغوة بيضاء حملتها الفيضانات غطت شوارع بلدة ساحلية

بقلم: يورونيوز

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ووثّق أحد السكان، المهتم بتصوير بلدته، اللحظة التي تدفقت فيها الأمواج على الطريق وشوهد رغوة بيضاء كثيفة حملتها سيول مياه الفيضانات، في مشهد نادر. ولم تُسجل أضرار كبيرة جراء الحادثة، وفقًا للتقارير المحلية.

وشهدت عدة مناطق في شمال ووسط البرتغال أحوالًا جوية قاسية بسبب العاصفتين "هيرمينيا" و"إيفو"، اللتين تسببتا في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة التأهب في بعض المناطق.