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عاصفة قوية تضرب البرتغال وسيول من رغوة بيضاء حملتها الفيضانات غطت شوارع بلدة ساحلية

أمواج تبتلع الشوارع.. عاصفة قوية تضرب بلدة ساحلية في البرتغال
أمواج تبتلع الشوارع.. عاصفة قوية تضرب بلدة ساحلية في البرتغال حقوق النشر AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
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اجتاحت مياه البحر أحد الشوارع الرئيسية في بلدة فورادورو الساحلية بوسط البرتغال، فجر الثلاثاء، إثر عاصفة قوية ضربت المنطقة.

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ووثّق أحد السكان، المهتم بتصوير بلدته، اللحظة التي تدفقت فيها الأمواج على الطريق وشوهد رغوة بيضاء كثيفة حملتها سيول مياه الفيضانات، في مشهد نادر. ولم تُسجل أضرار كبيرة جراء الحادثة، وفقًا للتقارير المحلية.

وشهدت عدة مناطق في شمال ووسط البرتغال أحوالًا جوية قاسية بسبب العاصفتين "هيرمينيا" و"إيفو"، اللتين تسببتا في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة التأهب في بعض المناطق.

المصادر الإضافية • أب

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