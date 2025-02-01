فنزويلا تفرج عن 6 مواطنين أمريكيين بعد لقاء مبعوث ترامب بالرئيس مادورو

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أفرجت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن ستة أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا في الأشهر الأخيرة بعد أن التقى يوم الجمعة بمسؤول في إدارة ترامب.

المبعوث، ريتشارد غرينيل، هو مسؤول في إدارة ترامب أوكلت له مهمة حث الرئيس الفنزويلي المثير للجدل على استعادة المهاجرين المرحلين الذين ارتكبوا جرائم في الولايات المتحدة.

وجاءت زيارة غرينيل بمثابة صدمة للكثير من الفنزويليين الذين كانوا يأملون أن يواصل ترامب حملة "الضغط الأقصى" التي اتبعها ضد مادورو خلال فترة ولايته الأولى.

وركزت رحلة المبعوث الأمريكي التي استغرقت ساعات إلى فنزويلا، وفقًا للبيت الأبيض، على جهود ترامب لترحيل الفنزويليين الذين ترفض بلادهم حاليا استقبالهم، وعلى إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين.

وأعلن الرئيس ترامب وغرينيل عن إطلاق سراح الرجال الستة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد عُقد الاجتماع في العاصمة الفنزويلية بعد أقل من شهر من أداء مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، على الرغم من وجود أدلة موثوقة على خسارته في انتخابات العام الماضي. ولا تعترف حكومة الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من الدول الغربية الأخرى، بفوز مادورو، وتشير بدلاً من ذلك إلى كشوف الفرز التي جمعها تحالف المعارضة والتي تظهر أن مرشحها إدموندو غونزاليس فاز بفارق يزيد عن اثنين إلى واحد.

وبث التلفزيون الفنزويلي الرسمي لقطات لغرينيل ومادورو وهما يتحدثان في قصر ميرافلوريس، وقال إن الاجتماع جاء بطلب من الحكومة الأمريكية.

وخلال توقيعه على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي الجمعة، سُئل ترامب عما إذا كان تصوير غرينيل وهو يلتقي بمادورو يضفي الشرعية على حكومة لا يعترف بها البيت الأبيض رسمياً. فأجاب قائلا: "لا، نريد أن نفعل شيئًا مع فنزويلا. لقد كنت معارضًا كبيرًا جدًا لفنزويلا ومادورو". "لقد عاملونا بشكل غير جيد، ولكن الأهم من ذلك أنهم عاملوا الشعب الفنزويلي بشكل سيئ للغاية".

وقال مادورو، الذي ظهر على شاشة التلفزيون الرسمي بعد مغادرة غرينيل فنزويلا، إن الزيارة أسفرت عن "اتفاقات مبدئية" لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وقال الرئيس المثير للجدل: "لقد عاصرت ثلاثة رؤساء أمريكيين مرّوا قبلي". "هذه هي الولاية الرابعة، وكانت رسالتنا واحدة: نريد بناء علاقات احترام سيادة فنزويلا، واحترام الحياة الديمقراطية في فنزويلا، واحترام القانون الدولي ومنطقتنا في أمريكا اللاتينية".

بعض الجمهوريين ينتقدون الزيارة

وفي رد فعل على خطوة ترامب، قال إليوت أبرامز، الذي عمل مبعوثًا خاصًا إلى فنزويلا وإيران خلال إدارة ترامب الأولى: "هذا توقيت سيء للغاية. "سيستغل مادورو الاجتماع لإضفاء الشرعية على حكمه وإظهار أن الأمريكيين يعترفون به رئيسًا. إذا كان الغرض هو إيصال رسالة صارمة حول قضايا الهجرة، كان بإمكان الرئيس أن يفعل ذلك بنفسه. لم تكن هناك حاجة لإرسال شخص ما إلى كاراكاس."

أثار الخلاف حول نتائج الانتخابات احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وتم اعتقال أكثر من 2200 شخص أثناء المظاهرات وبعدها.

ومن بين المعتقلين ما يصل إلى 10 أمريكيين ربطتهم الحكومة بمؤامرات مزعومة لزعزعة استقرار البلاد. ولم يفصح البيت الأبيض أو حكومة مادورو على الفور عن أسماء الستة الذين تم إطلاق سراحهم يوم الجمعة.

وقالت مجموعة غير ربحية كانت قد دعت إلى إطلاق سراح أحد المحتجزين إن ديفيد إستريلا، البالغ من العمر 62 عاماً والذي فُقد الاتصال به منذ سبتمبر/أيلول الماضي، كان من بين هؤلاء في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وكان وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو قد اتهم إستريلا بأنه جزء من مؤامرة مزعومة لاغتيال مادورو.

وقد اتخذت إدارة ترامب عددًا كبيرًا من الإجراءات للوفاء بوعودها بقمع الهجرة غير الشرعية وتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة.

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وتشمل هذه الإجراءات إلغاء قرار اتخذته إدارة بايدن في وقت سابق والذي كان من شأنه أن يحمي ما يقرب من 600,000 شخص من فنزويلا من الترحيل، مما يعرض البعض لخطر الإبعاد من البلاد في غضون شهرين تقريبًا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين الجمعة إن ترامب أمر غرينيل بـ"تحديد مكان وضمان أن تهبط رحلات الترحيل" التي تقل الفنزويليين، بمن فيهم أعضاء منظمة ترين دي أراغوا الإجرامية، "في فنزويلا". وقالت إن الرئيس أمر غرينيل أيضًا بـ"ضمان إعادة جميع المعتقلين الأمريكيين في فنزويلا إلى وطنهم".

وقد غادر أكثر من 7.7 مليون فنزويلي وطنهم منذ عام 2013، عندما انهار اقتصاد البلاد وتولّى مادورو منصبه لأول مرة. واستقر معظمهم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولكن بعد الجائحة، صوّب المهاجرون أنظارهم بشكل متزايد باتجاه الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تستمر رغبة الفنزويليين في الحصول على ظروف معيشية أفضل ورفضهم لمحاولات مادورو دفع الناس إلى الهجرة.

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فقبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة ديلفوس للأبحاث التي تتخذ من فنزويلا مقراً لها أن حوالي ربع السكان يفكرون في الهجرة إذا أعيد انتخاب مادورو.