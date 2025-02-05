إطلاق نار في إحدى محطات المترو ببروكسل وإخلاء جزئي للمحطة

بقلم: يورونيوز

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وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة شخصين وهما يطلقان النار في الهواء من بندقية آلية.

وقد أمرت الشرطة بإغلاق أجزاء معينة من خطي الترام رقم 4 و10 وخطي المترو رقم 2 و6 حتى البحث عن المتورطين، حسبما أكدت شركة STIB المشغلة للنقل العام لوكالة الأنباء البلجيكية.

الحادث الذي وقع أمام محطة مترو كليمنصو عند الساعة 06:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، عطّل جزئيًا حركة المدينة، لكنه لا يعتبر هجومًا إرهابيًا حسب شركة STIB.

في هذا السياق، قالت المتحدثة باسم الشرطة سارة فريدريكس لوكالة الأنباء البلجيكية: ”فر المشتبه بهما في اتجاه محطة المترو وربما لا يزالان في النفق بين محطتي كليمنصو وميدي“. ”وتقوم شرطة بروكسل ميدي وشرطة السكك الحديدية الفيدرالية بتفتيش المنطقة" وأشارت إلى عدم وقوع إصابات.