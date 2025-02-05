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إطلاق نار في إحدى محطات المترو ببروكسل وإخلاء جزئي للمحطة

صورة من الأرشيف- محامين في المطار الرئيسي في بلجيكا وعلى خط المترو المركزي في بروكسل، بلجيكا 22 مارس 2016،
صورة من الأرشيف- محامين في المطار الرئيسي في بلجيكا وعلى خط المترو المركزي في بروكسل، بلجيكا 22 مارس 2016، حقوق النشر John Thys, Pool Photo via AP
حقوق النشر John Thys, Pool Photo via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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تعطلت صباح اليوم الأربعاء خطوط المترو والترام بالقرب من محطة بروكسل-ميدي بسبب إطلاق نار، وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء الموقع.

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وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة شخصين وهما يطلقان النار في الهواء من بندقية آلية.

وقد أمرت الشرطة بإغلاق أجزاء معينة من خطي الترام رقم 4 و10 وخطي المترو رقم 2 و6 حتى البحث عن المتورطين، حسبما أكدت شركة STIB المشغلة للنقل العام لوكالة الأنباء البلجيكية.

الحادث الذي وقع أمام محطة مترو كليمنصو عند الساعة 06:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، عطّل جزئيًا حركة المدينة، لكنه لا يعتبر هجومًا إرهابيًا حسب شركة STIB.

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في هذا السياق، قالت المتحدثة باسم الشرطة سارة فريدريكس لوكالة الأنباء البلجيكية: ”فر المشتبه بهما في اتجاه محطة المترو وربما لا يزالان في النفق بين محطتي كليمنصو وميدي“. ”وتقوم شرطة بروكسل ميدي وشرطة السكك الحديدية الفيدرالية بتفتيش المنطقة" وأشارت إلى عدم وقوع إصابات.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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