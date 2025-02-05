تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقين

بقلم: يورونيوز

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وقد أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس الأربعاء عن أحكام بالإدانة فيما يعرف في تونس بقضيّة أنستالينغو وهي شركة اتصال تُدار من تركيا وينسب للعاملين فيها بإدارة عدد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على النظام وعلى رئيس الدولة قيس سعيّد.

وقد أدانت المحكمة راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة الحزب الحاكم من 2011 إلى 2021، وسجنه لمدّة 22 سنة كما قضت بثبوت إدانة رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي وسجنه لمدّة 35 سنة والحكم بسجن وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام لمدّة 34 سنة.

كما حكمت بسجن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مدة 13 عاما و 15 عاما سجنا في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية، وقضت المحكمة بسجن الصحفية شذى حاج مبارك لمدّة 5 سنوات إضافة إلى أحكام بإدانة مدوّنين وناشطين.

وكانت النيابة العمومية قد وجّهت تهما متعلّقة بجرائم غسيل الأموال والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا للمتهمين.