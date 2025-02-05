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تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقين

رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي، أثناء وصوله للاستجواب في مقر الشرطة القضائية في تونس العاصمة، تونس، الجمعة، 1 أبريل/نيسان 2022.
رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي، أثناء وصوله للاستجواب في مقر الشرطة القضائية في تونس العاصمة، تونس، الجمعة، 1 أبريل/نيسان 2022. حقوق النشر Hassene Dridi/AP. .
حقوق النشر Hassene Dridi/AP. .
بقلم: يورونيوز
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قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي وسجنه لمدّة 22 سنة كما قضت بسجن رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي لمدّة 35 سنة وإدانة وزير الخارجية والناطق باسم وزارة الداخلية الأسبقين وعدد من الناشطين والصحفية شذى الحاج مبارك.

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وقد أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس الأربعاء عن أحكام بالإدانة فيما يعرف في تونس بقضيّة أنستالينغو وهي شركة اتصال تُدار من تركيا وينسب للعاملين فيها بإدارة عدد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على النظام وعلى رئيس الدولة قيس سعيّد.

وقد أدانت المحكمة راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة الحزب الحاكم من 2011 إلى 2021، وسجنه لمدّة 22 سنة كما قضت بثبوت إدانة رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي وسجنه لمدّة 35 سنة والحكم بسجن وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام لمدّة 34 سنة.

كما حكمت بسجن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مدة 13 عاما و 15 عاما سجنا في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية، وقضت المحكمة بسجن الصحفية شذى حاج مبارك لمدّة 5 سنوات إضافة إلى أحكام بإدانة مدوّنين وناشطين.

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