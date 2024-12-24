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حكم قضائي جديد يدين عائلة بن علي في تونس: 20 عاماً سجناً ضد ليلى الطرابلسي وصخر الماطري

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وخلفهما صهرهما صخر الماطري يحييان أنصارهما في حي قرطاج الراقي في تونس العاصمة، الأحد 25 أكتوبر 2009
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وخلفهما صهرهما صخر الماطري يحييان أنصارهما في حي قرطاج الراقي في تونس العاصمة، الأحد 25 أكتوبر 2009 Copyright ALFRED DE MONTESQUIOU/AP2009
Copyright ALFRED DE MONTESQUIOU/AP2009
بقلم:  يورونيوز
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أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً غيابياً بالسجن لمدة عشرين عاماً مع النفاذ العاجل ضدّ ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وصهره السابق محمد فهد صخر الماطري، مع غرامات مالية بالمليارات.

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وتتعلق التهم الموجهة إليهما باستغلال صفة موظف عمومي للحصول على منافع شخصية لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، وتتمثل وقائع القضية في تورّط ليلى الطرابلسي وصهرها صخر الماطري في التلاعب  للحصول على صفقات عمومية دون التقيد بالإجراءات القانونية المعمول بها ومع مخالفة الإجراءات.

وتأتي هذه الإدانة لتضاف إلى سلسلة من الأحكام السابقة، فقد حُكم ـ من قبلُ ـ على ليلى الطرابلسي في يناير/ كانون الثاني 2023 بالسجن مدّة أربع سنوات وغرامة قدرها 262 ألف دينار. كما صدر بحقها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022 حكم غيابي بالسجن مدّة ست سنوات بتهمة استغلال النفوذ. وفي يونيو / حزيران 2018، صدر حكم بسجنها مع زوجها السابق مدة 10 سنوات بتهمة غسيل الأموال.

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فيما صدرت أحكام بالإدانة ضدّ صخر الماطري، منها الحكم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالسجن مدّة تسع سنوات وغرامة 80 مليون دينار لحصوله على قروض بنكية بشكل مخالف للقانون، وفي سنة 2020، حُكم عليه بالسجن 15 عاماً في قضية فساد، وفي 2021 صدرت بحقه ثلاثة أحكام متتالية بالسجن.

يُذكر أن ليلى الطرابلسي تقيم حالياً في المملكة العربية السعودية منذ فرارها، يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، بينما يقيم الماطري في جزر السيشل ويزور قطر بشكل متقطع، وقد حصل على الجنسية السيشلية.

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