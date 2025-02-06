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دعمته في ميشيغان ففاجأها بتصريحاته.. مجموعة "العرب الأمريكيون من أجل ترامب" تغيّر اسمها

أمريكيون عرب يهتفون لدونالد ترامب الذي كان مرشحا لولاية ثانية آنذاك الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في ديربورن، ميشيغان.
أمريكيون عرب يهتفون لدونالد ترامب الذي كان مرشحا لولاية ثانية آنذاك الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في ديربورن، ميشيغان. حقوق النشر David Goldman/AP
حقوق النشر David Goldman/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
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غيّرت مجموعة "العرب الأمريكيون من أجل ترامب" التي دعمت الزعيم الجمهوري في حملته الانتخابية، اسمها إلى "العرب الأمريكيون من أجل السلام". جاء ذلك على ضوء تصريحات رئيس البيت الأبيض بشأن السيطرة على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

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واستعملت المجموعة في بيان صحفي نشرته مساء أمس، اسمها الجديد لأول مرة، ونددت بخطة ترامب بشأن تهجير سكان القطاع والاستثمار فيه.

وأشارت إلى أن الهدف من إعادة إعمار القطاع هو "جعله مكانًا صالحًا للعيش للفلسطينيين، وليس لأي طرف آخر".

المجموعة التي تأسست قبل أقل من سنة لدعم ترامب غيرت اسمها على ضوء تصريحاته بشأن غزة

وقالت إن الرئيس الأمريكي لم يلتق بعد بالرؤساء العرب، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لسماع وجهة نظرهم.

أمريكيون عرب يرقصون أثناء مشاهدتهم لترامب في مقهى لافا جافا، الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في ديربورن، ميشيغان
أمريكيون عرب يرقصون أثناء مشاهدتهم لترامب في مقهى لافا جافا، الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في ديربورن، ميشيغانDavid Goldman/ AP

ولفتت إلى أن ترامب "ملزم بتحقيق سلام في الشرق الأوسط يكون مرضيًا لجميع الأطراف"، وأن الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو عبر حل الدولتين.

كما أشارت إلى أن دولة فلسطين هي تلك "الواقعة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتشمل الضفة الغربية، غزة، والقدس الشرقية عاصمة لها".

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يُذكر أن المجموعة لعبت دورًا مهمًا في الترويج لترامب في ولاية ميشيغان، إحدى الولايات السبع المتأرجحة التي حسمت السباق الرئاسي لصالحه، والتي تضم جالية عربية كبيرة تقدر بحوالي 490 ألف نسمة حسب إحصاءات أجريت عام 2020.

وقبل يومين من موعد الانتخابات الأمريكية، زار ترامب ديربورن وجلس في مقهى مع الناخبين العرب، ووعدهم بتحقيق السلام.

بشارة بحبح، رئيس مجموعة للعرب الأمريكيين من أجل ترامب، يجيب على الأسئلة خلال مقابلة، 14 أغسطس/آب 2024، في ديربورن، ميشيغان.
بشارة بحبح، رئيس مجموعة للعرب الأمريكيين من أجل ترامب، يجيب على الأسئلة خلال مقابلة، 14 أغسطس/آب 2024، في ديربورن، ميشيغان.Jose Juarez/ AP

وكان الناخبون العرب في تلك الفترة متحاملين على سياسة الديمقراطيين في البيت الأبيض، على اعتبار أنها فشلت في إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، لذلك كانوا يهددون المرشحة كامالا هاريس بالامتناع عن التصويت لها.

وفي إحدى مقابلاته، قال رئيس مجموعة "العرب الأمريكيون من أجل ترامب" بشارة بحبح، وهو فلسطيني أمريكي كان يؤيّد جو بايدن سابقًا، إن ترامب "هو الشخص الوحيد الذي يخاف منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو رجل يفعل ما يقوله وغير متوقع".

وبرّر بحبح حينها تأييده لترامب بأنه يتأمل في أن يحقق الزعيم الجمهوري وعوده بتحقيق السلام، على عكس بايدن الذي خيّب آمالهم ولم يستمع لمطالبهم.

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