بايدن: أدليت بصوتي مبكرًا وهذه الانتخابات هي الأكثر أهمية في حياتنا

بقلم: يورونيوز

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن تغريدة عبر حسابه على "إكس" قال فيها إنه أدلى بصوته باكرًا في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذه العملية الديمقراطية ستكون "الأهم" في حياة الشعب الأمريكي.

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وأكد بايدن أن التصويت المبكر أمر في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن "الخيارات واضحة للغاية وستؤدي كامالا هاريس عملاً رائعًا". وأضاف بأن الشعب الأمريكي ليس "حقودًا" بل شعب "محب" ويريد أن يتضامن، وهذه هي فرصته.

تغريدة بايدن بشأن إدلائه بصوته مبكرا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

وكانت مرشحة الديمقراطيين قد أعربت قبل ساعات عن ثقتها بالفوز في السباق الرئاسي بغض النظر عن نتائج استطلاعات الرأي، مذكرة بالنتائج "الكارثية" لتولي ترامب الرئاسة الأمريكية على صحة النساء وحريتهن.

وقالت هاريس: "'ترامب هو مهندس أزمة الرعاية الصحية، وإذا تم انتخابه، فإنه سيذهب إلى أبعد من ذلك لحظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد وتجريد الحرية الإنجابية في جميع الولايات".

هاريس تحذر الأمريكيين من انتخاب ترامب بسبب موقفه من الإجهاض

من جهته، نشر ترامب فيديو يظهر فعاليات حملته الانتخابية، قائلًا: "إنه يوم عظيم في نيو مكسيكو ونيفادا وأريزونا - شكرًا لكم! من خلال تصويتكم في نوفمبر المقبل، سنطرد كامالا وسننقذ أمريكا!"

فيديو نشره ترامب عبر حسابه على إكس وعلق بأن الانتخابات المقبلة ستنقذ أمريكا وسيقوم الجمهوريون بطرد هاريس

ومن المقرر أن تشهد أمريكا في الخامس من نوفمبر/تشرين أول انتخابات رئاسية حاسمة يتنافس فيها ترامب وهاريس، حيث تعد هذه الانتخابات نقطة تحول هامة في تاريخ الولايات المتحدة، وسط تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة.