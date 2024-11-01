بايدن: أدليت بصوتي مبكرًا وهذه الانتخابات هي الأكثر أهمية في حياتنا

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن تغريدة عبر حسابه على "إكس" قال فيها إنه أدلى بصوته باكرًا في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذه العملية الديمقراطية ستكون "الأهم" في حياة الشعب الأمريكي.
وأكد بايدن أن التصويت المبكر أمر في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن "الخيارات واضحة للغاية وستؤدي كامالا هاريس عملاً رائعًا". وأضاف بأن الشعب الأمريكي ليس "حقودًا" بل شعب "محب" ويريد أن يتضامن، وهذه هي فرصته.
وكانت مرشحة الديمقراطيين قد أعربت قبل ساعات عن ثقتها بالفوز في السباق الرئاسي بغض النظر عن نتائج استطلاعات الرأي، مذكرة بالنتائج "الكارثية" لتولي ترامب الرئاسة الأمريكية على صحة النساء وحريتهن.
وقالت هاريس: "'ترامب هو مهندس أزمة الرعاية الصحية، وإذا تم انتخابه، فإنه سيذهب إلى أبعد من ذلك لحظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد وتجريد الحرية الإنجابية في جميع الولايات".
من جهته، نشر ترامب فيديو يظهر فعاليات حملته الانتخابية، قائلًا: "إنه يوم عظيم في نيو مكسيكو ونيفادا وأريزونا - شكرًا لكم! من خلال تصويتكم في نوفمبر المقبل، سنطرد كامالا وسننقذ أمريكا!"
ومن المقرر أن تشهد أمريكا في الخامس من نوفمبر/تشرين أول انتخابات رئاسية حاسمة يتنافس فيها ترامب وهاريس، حيث تعد هذه الانتخابات نقطة تحول هامة في تاريخ الولايات المتحدة، وسط تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة.