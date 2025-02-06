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كاتس يوعز للجيش بإعداد خطة لترحيل أهل غزة ومقتل جنديين إثنين في انهيار رافعة بالقطاع

فلسطينيون يسيرون في أحد شوارع مدينة غزة المليئة بأنقاض المباني التي دمرت خلال الحرب، مدينة غزة، الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2025
فلسطينيون يسيرون في أحد شوارع مدينة غزة المليئة بأنقاض المباني التي دمرت خلال الحرب، مدينة غزة، الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP.
حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم توجيهًا للجيش بإعداد خطة "تتيح لسكان غزة مغادرة القطاع طوعًا" على حد تعبيره.

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وقال كاتس إن على سكان غزة أن يتمتعوا بحرية الخروج والهجرة "كما هو متبع في جميع أنحاء العالم".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عنه قوله إن الخطة التي يعمل الجيش عليها لترحيل أهل القطاع ستؤمن خروج الفلسطينيين عبر المعابر البرية، بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للمغادرة عبر البحر والجو.

72% من الإسرائيليين يؤيدون الخطة

هذا وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية أن حوالي 72% من الإسرائيليين يؤيدون طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السيطرة على قطاع غزة وتوطين الفلسطينيين في دول مجاورة، رغم شكوكهم في إمكانية تطبيقه.

في المقابل، أعرب 17% عن معارضتهم للخطة وقال 11% إنهم لم يحددوا موقفهم بعد.

جنود إسرائيليون يقومون بتحميل دبابة على شاحنة نقل على الحدود بين إسرائيل وغزة، السبت 18 يناير/كانون الثاني 2025.
جنود إسرائيليون يقومون بتحميل دبابة على شاحنة نقل على الحدود بين إسرائيل وغزة، السبت 18 يناير/كانون الثاني 2025.Tsafrir Abayov/ AP

إلى أين يمكن تهجير الفلسطينيين؟

في هذا السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الدولة العبرية بدأت في التفكير في الوجهة التي يمكن ترحيل الفلسطينيين إليها، فإذا استثنينا الأردن ومصر، يمكن لمقترح ترامب أن يُنفَّذ، حسب القناة، في المغرب وأرض البنط (بونتلاند) وأرض الصومال (صومالي لاند).

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وتعلل القناة اختيار إسرائيل وأمريكا لهذه الأراضي بسبب حاجة بونتلاند وأرض الصومال للاعتراف بسيادتهما على الأراضي الصومالية، والمغرب على الصحراء الغربية، لذلك يمكن المقايضة في هذا الشأن، حسب القناة.

منطقة مدمرة جراء الحرب الإسرائيلية، في مدينة غزة، الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2025.
منطقة مدمرة جراء الحرب الإسرائيلية، في مدينة غزة، الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2025.Abdel Kareem Hana/AP

مقتل جنديين إثنين أحدهما ضابط

وفي القطاع المنكوب، حيث يعبّر أهالي غزة عن قلقهم تجاه مقترح ترامب، خاصة بعد كل ما قاسوه من عذابات طيلة 15 شهرًا من الحرب، أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين، أحدهما ضابط برتبة مقدم في لواء غولاني، وإصابة 8 جنود آخرين، جراء انهيار رافعة نتيجة أحوال الطقس السيئة.

وقال الجيش إنه "يحقق في هذا الحادث الخطير الذي يعكس نقص الاستعداد للظروف الجوية"، خاصة وأن الرافعة سقطت على خيمة الجنود بسبب الرياح القوية.

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