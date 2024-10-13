Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مقتل 4 جنود وإصابة 60 آخرين باستهداف قاعدة عسكرية للواء غولاني نفذها حزب الله بمسيرات انقضاضية

جنود إسرائيليون خلال تنفيذهم عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، الأحد، 13 أكتوبر، 2024.
جنود إسرائيليون خلال تنفيذهم عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، الأحد، 13 أكتوبر، 2024. حقوق النشر  Sam McNeil/ AP
حقوق النشر Sam McNeil/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

قتل 4 جنود الأحد وأصيب العشرات في غارة بمسيرة أطلقها حزب الله في مدينة بنيامينا جنوب حيفا وفقاً لبيان الجش

ونشر مركز شيبا الطبي لقطات مصورة لطائرات الهليكوبتر التي وصلت وعلى متنها جرحى.

اعلان
اعلان

وقد وجهت تل أبيب أصابع الاتهام لحزب الله في واحدة من أخطر الغارات التي شُنّت على الدولة العبرية خلال عام من الحرب. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن طائرتين بدون طيار أُطلقتا من لبنان، فيما زعم الجيش أنه اعترض إحداهما.

ولم يتأخر تبني حزب الله للهجوم حيث قال إنه أطلق سربا من المسيرات الانقضاضية مستهدفا لواء غولاني أثناء وجوده في معسكر تدريب جنوب حيفا ومتوعدا بأنه لن يتردد في الدفاع عن لبنان بما يردع إسرائيل وفق تعبيره وأن هجماته تلك هي رد على الغارات الاسرائيلية التي استهدفت أحياء في العاصمة بيروت.

وتُعدّ هذه المرة الثانية خلال يومين التي تسقط فيها مسيرة في إسرائيل، بعد اصطدام واحدة يوم السبت بدار للمسنين في إحدى ضواحي تل أبيب، مما تسبب في أضرار دون وقوع إصابات.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

آملا بفوز ترامب: نتنياهو يسعى لتعزيز مكاسبه الاستراتيجية بعد مقتل السنوار وتغيير خريطة المنطقة

من بروكسل إلى نيويورك: ردود أفعال دولية منددة بمخطط إسرائيل حظر وجود وعمل الأونروا

شبكة "NBC" الأمريكية: إسرائيل حددت أهدافا لضرب إيران ردا على هجوم الأول من أكتوبر.. فما هي؟