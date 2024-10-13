مقتل 4 جنود وإصابة 60 آخرين باستهداف قاعدة عسكرية للواء غولاني نفذها حزب الله بمسيرات انقضاضية

ونشر مركز شيبا الطبي لقطات مصورة لطائرات الهليكوبتر التي وصلت وعلى متنها جرحى.

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وقد وجهت تل أبيب أصابع الاتهام لحزب الله في واحدة من أخطر الغارات التي شُنّت على الدولة العبرية خلال عام من الحرب. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن طائرتين بدون طيار أُطلقتا من لبنان، فيما زعم الجيش أنه اعترض إحداهما.

ولم يتأخر تبني حزب الله للهجوم حيث قال إنه أطلق سربا من المسيرات الانقضاضية مستهدفا لواء غولاني أثناء وجوده في معسكر تدريب جنوب حيفا ومتوعدا بأنه لن يتردد في الدفاع عن لبنان بما يردع إسرائيل وفق تعبيره وأن هجماته تلك هي رد على الغارات الاسرائيلية التي استهدفت أحياء في العاصمة بيروت.

وتُعدّ هذه المرة الثانية خلال يومين التي تسقط فيها مسيرة في إسرائيل، بعد اصطدام واحدة يوم السبت بدار للمسنين في إحدى ضواحي تل أبيب، مما تسبب في أضرار دون وقوع إصابات.