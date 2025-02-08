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فيديو: تصعيد إسرائيلي يجبر مئات الفلسطينيين على النزوح في الضفة الغربية المحتلة

امرأة فلسطينية تسير على طريق مدمر جراء عملية عسكرية إسرائيلية استمرت ثلاثة أسابيع في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.
امرأة فلسطينية تسير على طريق مدمر جراء عملية عسكرية إسرائيلية استمرت ثلاثة أسابيع في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المسلحين الفلسطينيين، اضطر مئات الفلسطينيين، يوم السبت، إلى النزوح من منازلهم في مخيم الفارعة للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في ظل اجتياح واسع نفذته قوات الدولة ا¨لعبرية، شمل تدمير البنية التحتية وفرض حصار مشدد على المخيم.

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غادر مئات الفلسطينيين، يوم السبت، منازلهم في مخيم الفارعة للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مع تصعيد القوات الإسرائيلية لعملياتها ضد المسلحين الفلسطينيين.

وقامت جرافات الجيش الإسرائيلي بجرف الشوارع والأزقة في المخيم، وهو منطقة حضرية فقيرة يقطنها أكثر من 8,000 شخص، ما أدى إلى قطع إمدادات المياه والكهرباء. ورُصدت عائلات وهي تحمل أمتعتها وأطفالها وسط الطين، متجهة إلى منازل أقاربها في القرى المجاورة.

ويقول السكان إن مياه الصرف الصحي بدأت تتسرب إلى الطرق المتضررة، وأن الأوضاع أصبحت غير قابلة للعيش مع استمرار تدمير البنية التحتية والمحال التجارية بفعل العمليات العسكرية.

وخلال الأسبوع الماضي، أغلقت القوات الإسرائيلية الطرق المؤدية من وإلى المخيم، وحظرت حركة السيارات ومنعت دخول الإمدادات الغذائية والاحتياجات الأساسية، وفقاً لعاصم منصور، رئيس اللجنة الشعبية في المخيم.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي فوراً على طلب للتعليق بشأن عمليات الإخلاء القسري التي جرت يوم السبت.

وكان تلك القوات قد شنّت حملات مداهمة واسعة في شمال الضفة الغربية عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وتصف تل أبيب هذه العمليات بأنها جهود لمكافحة الإرهاب، تستهدف حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى تتهمها إسرائيل بأنها كثفت هجماتها ضد الإسرائيليين.

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