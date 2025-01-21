Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مستوطنون يهاجمون قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويشعلون النيران في الممتلكات

مستوطنون يضرمون النار بسيارات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
مستوطنون يضرمون النار بسيارات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

في تصعيد جديد لأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، أفاد مسؤولون فلسطينيون بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا عدة قرى فلسطينية مساء يوم الاثنين، حيث أضرموا النيران في السيارات والممتلكات، وقاموا بهجمات على المنازل والمتاجر.

وشهدت قرى جينصافوط والفندق، الواقعتين على بُعد حوالي 50 كيلومترًا شمال القدس، سلسلة من الهجمات العنيفة التي نفذها عشرات الرجال الملثمين، يُعتقد أنهم مستوطنون.

وقد تجول المهاجمون في القرى، حيث أضرموا النيران في السيارات، واعتدوا على ورش النجارة والمحال التجارية، مما أثار قلقًا واسعًا بين السكان المحليين.

وصرح جلال بشير، رئيس مجلس قرية جينصافوط، بأن الهجوم استهدف ثلاثة منازل وحضانة وورشة نجارة تقع على الطريق الرئيسي للقرية، مما خلف أضرارًا جسيمة في الممتلكات.

وفي السياق ذاته، أوضح لؤي تيم، رئيس المجلس المحلي لقرية الفندق، أن المهاجمين لم يكتفوا بإطلاق النار، بل قاموا أيضًا بإلقاء الحجارة، وإحراق السيارات، والاعتداء على المنازل والمتاجر، في تصعيد غير مسبوق للعنف.

مستوطنون يضرمون النار بسيارات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
مستوطنون يضرمون النار بسيارات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة AP Photo

من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه قدم العلاج لـ12 شخصًا تعرضوا للضرب على يد المهاجمين، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول حالتهم الصحية.

وفي المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن الجنود الذين وصلوا إلى موقع الهجوم لتفريق المهاجمين تعرضوا لرشق بالحجارة، وأعلن عن فتح تحقيق في الحادث.

Related

وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية بعد حرب غزة الأخيرة، مما يزيد من حدة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وفي تطور يثير الجدل، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة بقيادة الرئيس جو بايدن على المستوطنين المتهمين بممارسة العنف في الأراضي المحتلة.

يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه تغيير جوهري في سياسة الولايات المتحدة تجاه المستوطنات، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى تصعيد في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وزيادة العنف ضد الفلسطينيين.

والجدير بالذكر أن أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون حاليًا في الضفة الغربية، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنطقة في ظل استمرار هذه السياسات.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

فيديو: تصعيد إسرائيلي يجبر مئات الفلسطينيين على النزوح في الضفة الغربية المحتلة

قتلى في جنين ونزوح للمئات من سكانه وقطع الكهرباء وحزب الله يهدد إسرائيل إن لم تنسحب كليا الأحد

حملة غير مسبوقة لقوات أمن السلطة داخل مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة