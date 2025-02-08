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مطاردة استثنائية وعلى ظهور الخيل.. شرطة فلوريدا تلاحق مشتبهًا به في قضية مخدرات

إلين شانز من وحدة الخيالة في شرطة تامبا خلال مراسم إحياء ذكرى رجال الأمن في فلوريدا، يوم الأربعاء 10 أيار/مايو 2017.
إلين شانز من وحدة الخيالة في شرطة تامبا خلال مراسم إحياء ذكرى رجال الأمن في فلوريدا، يوم الأربعاء 10 أيار/مايو 2017. حقوق النشر Andres Leiva/AP
حقوق النشر Andres Leiva/AP
بقلم: يورونيوز
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شهدت مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا مطاردة استثنائية، حيث لاحقت وحدة الخيالة التابعة لمكتب مأمور الشرطة مشتبهًا به في قضايا مخدرات لمسافة ربع ميل، قبل أن يجد نفسه مجبرًا على الاستسلام.

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ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المأمور، بدأت المطاردة بعد أن شوهد جوردان ويلسون، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو يسلم مواد مخدرة غير مشروعة.

وأظهرت لقطات من كاميرا الجسم الخاصة بأحد الضباط المشتبه به وهو يحاول الهروب، إلا أنه لم يتمكن من الإفلات من وحدة الخيالة التي لاحقته بسرعة. 

وفي مطاردة شرسة، تعقبت الشرطية كاسي هاير المطلوب بعد أن حاول الفرار لمسافة ربع ميل، ثمّ اضطر ويلسون في النهاية إلى الاستسلام لضباط الشرطة. 

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