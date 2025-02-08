مطاردة استثنائية وعلى ظهور الخيل.. شرطة فلوريدا تلاحق مشتبهًا به في قضية مخدرات

بقلم: يورونيوز

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ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المأمور، بدأت المطاردة بعد أن شوهد جوردان ويلسون، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو يسلم مواد مخدرة غير مشروعة.

وأظهرت لقطات من كاميرا الجسم الخاصة بأحد الضباط المشتبه به وهو يحاول الهروب، إلا أنه لم يتمكن من الإفلات من وحدة الخيالة التي لاحقته بسرعة.

وفي مطاردة شرسة، تعقبت الشرطية كاسي هاير المطلوب بعد أن حاول الفرار لمسافة ربع ميل، ثمّ اضطر ويلسون في النهاية إلى الاستسلام لضباط الشرطة.

ويستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ سياسات صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد أن جعل هذا الملف محورًا رئيسيًا في سياساته منذ توليه المنصب.

ومنذ دخوله البيت الأبيض، ألغى ترامب الحق في الإقامة وشدد القيود على اللجوء واللاجئين، كما أعطى أولوية لترحيل الأفراد الذين لا يحملون وثائق هوية رسمية.

كما ألغى سياسات سابقة كانت تحد من نطاق الاعتقالات، ما منح سلطات الهجرة صلاحية تنفيذ عملياتها في أماكن مثل المستشفيات وأماكن العبادة والمدارس.