فيديو: الشرطة الأمريكية تلقي القبض على سجين هارب بعد مطاردة استمرت 13 يوماً

بقلم: يورونيوز

أعلنت شرطة ولاية بنسلفانيا أنها ألقت القبض على دانييلو كافالكانتي، وهو مجرم مدان هرب من سجن في منطقة فيلادلفيا.

وبذلك انتهت عملية مطاردة استمرت 13 يوماً شارك فيها المئات من ضباط إنفاذ القانون صباح الأربعاء، مما أدى إلى إغلاق المدارس القريبة مؤقتاً ووضع المنطقة المحيطة في حالة من التوتر حيث استمرت معاناة سكان جنوب شرق بنسلفانيا عدة ليالٍ جراء اختبائه في الغابة.

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وقد نجح كالفاكانتي البالغ طول قامته 1,52 متر ووزنه 54 كيلوغراماً وفق مذكرة بحث صادرة بحقه، في الفرار في 31 آب/أغسطس من سجن بمقاطعة تشيستر.

وكُشفت عملية الهرب من خلال مقطع فيديو التُقط عبر كاميرا في السجن ونشرته السلطات، في حادثة تسببت بإحراج لدى سلطات السجون والشرطة والأجهزة القضائية الأميركية.

ووفقا للشرطة، فهو مطلوب أيضا بتهمة ارتكاب جريمة قتل في البرازيل، وهو السبب الذي دفعه إلى الفرار من بلاده.

في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قالت شرطة الولاية إنها كانت تلاحق كافالكانتي في بلدة جنوب كوفنتري. في تغريدة ونصحوا السكان “بإغلاق جميع الأبواب والنوافذ وتأمين المركبات والبقاء في منازلهم”، محذرين من أن كافالكانتي كان مسلحاً.

وقال الضابط في شرطة ولاية بنسلفانيا في مؤتمر صحفي، جورج بيفينز، إن طائرة التقطت الإشارة الحرارية في حوالي الساعة الواحدة صباح الأربعاء، لكن العواصف منعت الفرق من الاستمرار في تعقبه حتى الصباح. وأضاف بيفينز أن في هذه الأثناء قامت فرق تكتيكية بتأمين المنطقة ثم تحركت بعد ذلك برفقة كلاب البحث.

وحين انتقلت المجموعة إلى الداخل، رصدهم كافالكانتي، حاول الهروب وبدأ يزحف عبر شجيرات كثيفة حاملاً البندقية المسروقة.

وقال بيفينز: "استمر في المقاومة وتم احتجازه بعد الساعة الثامنة صباحاً لكنه تعرض للعض من قبل كلب بوليسي وأصيب بجروح طفيفة.

وكانت شرطة الولاية قد أعلنت القبض على كافالكانتي على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من يوم الأربعاء، مع دخول البحث يومه الرابع عشر. وقال بيفينز إن الشرطة ستناقش الاتهامات الجديدة مع المدعين العامين بالمقاطعة.

وكان دانييلو كافالكانتي قد دخل السجن منذ عامين بسبب قتل صديقته السابقة، في عملية طعن وحشي أمام طفليها الصغيرين. وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.