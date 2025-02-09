نتنياهو يصف خطة ترامب بشأن غزة بأنها "فكرة جديدة" قد تغير كل شيء

بقلم: يورونيوز

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جاءت تصريحات نتنياهو خلال مقابلة مع الإعلامي مارك ليفين في برنامج "لايف، ليبرتي آند ليفين" على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، وذلك عقب زيارته إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، أعلن ترامب عن خطة تهدف إلى إعادة بناء غزة بإشراف أمريكي مباشر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستتولى عمليات إزالة القنابل غير المنفجرة، وتسوية الأراضي، وهدم المنازل المتضررة، إضافةً إلى خلق فرص اقتصادية جديدة لسكان القطاع، تشمل الوظائف والمساكن.

الرئيس دونالد ترامب يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، 4 فبراير/شباط 2025، في واشنطن AP

وأكد نتنياهو دعمه الكامل لهذه الرؤية، موضحًا أن إسرائيل مستعدة للتعاون عن كثب مع واشنطن لضمان تنفيذ الخطة بنجاح.

وأضاف أن جزءًا من الخطة يتضمن منح سكان غزة "خيارًا للانتقال المؤقت" إلى أماكن أخرى خلال عملية إعادة الإعمار، مشددًا على أن ذلك سيتم بشكل طوعي وليس قسريًا.

مخيم للنازحين الفلسطينيين في جباليا في قطاع غزة بجوار المنازل المدمرة نتيجة الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الخميس، 6 فبراير/شباط 2025، AP

الرهائن وأهداف الحرب على غزة

في سياق متصل، تناول نتنياهو قضية الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، نافيًا الاتهامات بأن إسرائيل تعرقل الإفراج عنهم. وقال: "من يزعم ذلك يتجاهل الحقيقة، فحماس هي من تحتجزهم. ومنذ بداية الحرب، أكدت أن تحرير الرهائن هدف رئيسي، وسنواصل القتال حتى تحقيقه". وأوضح أن نحو 75% من الرهائن قد يتم تحريرهم قريبًا، مؤكدًا التزام حكومته بهذا الهدف.

الأسرى الإسرائيليون أوهاد بن عامي وإيلي شرابي وأور ليفي يرافقهم مقاتلو حماس على منصة قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر في دير البلح، وسط قطاع غزة، السبت 8 فبراير 2025 AP

وأشار نتنياهو، إلى أن إسرائيل حددت 3 أهداف رئيسية للحرب على غزة، وهي: "تدمير قدرات حماس العسكرية والحاكمة، تحرير جميع الرهائن، والتأكد من أن غزة لن تشكّل تهديدًا لإسرائيل في المستقبل".

فلسطينيون بالقرب من منازل مدمرة جراء القصف الإسرائيلي داخل شمال قطاع غزة، الأحد، 9 فبراير/شباط 2025 AP

التحديات الإقليمية والتحالفات المستقبلية

وحول الوضع الإقليمي، أكد نتنياهو أن السلام في الشرق الأوسط يتحقق من خلال "القوة"، مشددًا على ضرورة مواجهة المحور الإيراني ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

وأشار نتنياهو إلى ضرورة مساهمة الدول العربية، وخصوصًا دول الخليج، في تمويل إعادة إعمار غزة، معتبرًا ذلك فرصة لإثبات اهتمامها بمستقبل القطاع.

فلسطينيون يتحركون في مخيم جباليا للاجئين في مدينة غزة، الجمعة 7 فبراير/شباط 2025 AP

وذكر نتنياهو، أن التغييرات التي تقودها الإدارة الأمريكية قد تعيد تشكيل المشهد الإقليمي، مؤكدًا التزام إسرائيل بضمان استقرار المنطقة وفق رؤيتها الأمنية والسياسية، ما قد يمهد لتعزيز التحالفات مع الدول العربية والإسلامية.