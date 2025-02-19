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نتنياهو يتحدث للإسرائيليين عن "يوم صادم" تسلم فيه حماس أربع رهائن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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نتنياهو يحذر من "يوم صعب" مع استعداد حماس لتسليم جثث أربعة أسرى، فيما تستعد إسرائيل لمفاوضات جديدة حول اتفاق وقف إطلاق النار.

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عشية تسليم حركة حماس جثث أربعة أسرى إسرائيليين، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة مصورة دعا فيها الإسرائيليين إلى الاستعداد "ليوم صعب وحزين".

وقال نتنياهو: "غدا سيكون يوما صعبا جدا على دولة إسرائيل. سيكون يوم صدمة ويوم حزن. إننا سنستعيد أربعة من رهائننا الأعزاء وهم قتلى. نعانق عائلاتهم وقلب الأمة بأسرها ينفطر حزنا. قلبي ينفطر حزنا أيضا، تماما مثل قلوبكم أنتم. وينبغي أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لقب العالم. لأننا هنا نرى مع من نتعامل، ومع أي وحوش نتعامل. نحن حزينون ونتألم، لكننا عازمون على أن نفعل كل شيئ حتى لا يحدث هذا مرة أخرى".

 ويأتي هذا التطور في اليوم الثاني والثلاثين من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أعلن أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أن الأخيرة ستسلم الجثامين يوم الخميس.

بالتزامن مع ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب تستعد للانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ونقلت القناة 12 العبرية أن إسرائيل والولايات المتحدة ستتخذان خلال 48  ساعة قرارًا بشأن إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع الحركة.

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