إسرائيل تنسحب بالكامل من محور نتساريم الفاصل بين شمال وجنوب غزة مخلفة دمارا هائلا

بقلم: يورونيوز

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وقد أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الجيش الإسرائيلي استكمل الأحد انسحابه من آخر مواقعه على طول ممر نتساريم، ما يعني أن شمال القطاع قد خلى تماما من أي وجود عسكري لتل أبيب.

وكان الجيش قد بدأ السبت، وفقا لصحيفة "هآرتس"، عملية انسحاب من محور نتساريم في وسط القطاع، بناء على أمر عسكري بالمغادرة وفقا لاتفاق المرحلة الأولى.

ويمتد محور نتساريم على طول حوالي 6.5 كم جنوب مدينة غزة، ويقسّم شمالي القطاع وجنوبه، انطلاقا من الحدود الإسرائيلية إلى البحر المتوسط.

من جهته، قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، إن "انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم يعد استكمالا لفشل أهداف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني".

وأضاف في بيان له الأحد، أن "عودة النازحين واستمرار عمليات تبادل الأسرى والانسحاب من هذه المنطقة دحضت مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان قد روّج لتحقيق النصر الكامل على الشعب الفلسطيني ومقاومته" وفق تعبيره.

وكان ممر نتساريم الاستراتيجي، الذي سيطرت عليه الفرقة 36 الإسرائيلية أثناء توغل الجيش، يشكل طريقا عملياتيا رئيسيا يربط القوات الإسرائيلية المتقدمة من المحور الساحلي بتلك التي تتجه نحو الداخل.