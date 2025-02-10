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بزشكيان يشكك في نوايا الولايات المتحدة: إذا كانت المفاوضات جادة فلماذا العقوبات؟

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يحضر مراسم توقيع اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، روسيا، الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2025.
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يحضر مراسم توقيع اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، روسيا، الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2025. حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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عبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن شكوكه في نوايا الولايات المتحدة بشأن مفاوضات مع طهران، خاصة في ظل استمرار فرض العقوبات عليها. وقال بزشكيان خلال احتفال بذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية الـ46، :"إذا كانت الولايات المتحدة فعلاً جادة في إجراء مفاوضات، فلماذا تفرض علينا عقوبات؟".

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وأضاف بزشكيان أن إيران ليست من يزعزع استقرار المنطقة، بل إسرائيل هي من يتحمل هذه المسؤولية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يخطط للمؤامرات ضد إيران بينما يدعي الرغبة في الحوار معها. وتابع بزشكيان: "ترامب يساند القتلة ويحميهم من محكمة الجنايات الدولية".

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، أشار بزشكيان إلى أن إيران لن تستسلم للضغوط الأجنبية، وأنها لا تسعى للدخول في حرب، بل تواجه تحديات اقتصادية ضخمة تحتاج إلى مواجهتها بحزم.

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من جانبه، أكد محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، أن بلاده لا ترى فائدة من التفاوض مع واشنطن، خاصة بعد أن أظهر ترامب عدم مصداقيته. كما شدد على أن أي تغيير في سياسة واشنطن أمر غير مرجح.

أما عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، فقد وصف التفاوض مع الولايات المتحدة بأنه غير مجدٍ، موضحاً أن أميركا أخلفت وعدها في الاتفاق النووي وأنها تسعى للتفاوض تحت الضغط. وأوضح أن سياسة ترامب المتمثلة في "الضغط الأقصى" ضد إيران قد عادت من جديد.

من الجدير بالذكر أن عراقجي أشار إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية تعتمد على الاستقلال التام وأن طهران ترفض أي تدخلات من أي جهة خارجية.

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