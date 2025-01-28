خامنئي: "غزة الصغيرة ركّعت إسرائيل".. ووزير خارجية إيران يقترح "نقل الإسرائيليين إلى غرينلاند"

وفي تعليق ساخر على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه ينبغي "بدلًا من الفلسطينيين، طرد الإسرائيليين ونقلهم إلى غرينلاند".

وأضاف في مقابلة صحفية: "بهذا ستضربون عصفورين بحجر واحد"، مشيرًا إلى أن "غرينلاند ستكون مكانًا جيدًا لهم لحل مشاكلهم".

وتأتي تصريحات عراقجي ردًا على ما ذكره ترامب، الاثنين، حول رغبته في نقل الفلسطينيين من غزة إلى أماكن "أكثر أمانًا" مثل مصر أو الأردن.

والجدير بالذكر أن ترامب كان قد عبّر سابقًا عن اهتمامه بالاستيلاء على إقليم غرينلاند الدنماركي الذي يتمتع بالحكم الذاتي، قائلاً إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "ستحصل على غرينلاند".

وفي وقت سابق، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، فكرة نقل الفلسطينيين من غزة، معتبرًا أن "الإكراه السياسي والتلاعب الديموغرافي لن يكونا قادرين على إجبار الفلسطينيين على الهجرة".

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس"، أن غزة "هي الوطن الأم للفلسطينيين الذين دفعوا ثمنًا باهظًا للبقاء فيها".

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس قد دخل حيز التنفيذ قبل أكثر من أسبوع. والاتفاق، الذي تضمن إطلاق سراح الأسرى، يهدف إلى إنهاء أكثر من 15 شهرًا من الحرب الدموية التي أثقلت كاهل قطاع غزة وسكانه.