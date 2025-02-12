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موسكو تفرج عن معلم أمريكي مقابل سجين روسي.. وترامب يعلق: خطوة نحو تحسين العلاقات

المعلم الأمريكي مارك فوغل
المعلم الأمريكي مارك فوغل Copyright Photo/Alex Brandon
Copyright Photo/Alex Brandon
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أعلن الكرملين يوم الأربعاء عن إطلاق سراح مواطن روسي من سجن أمريكي، في إطار صفقة تبادل شملت الإفراج عن المعلم الأمريكي مارك فوغل الذي كان محتجزا في روسيا.

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وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المواطن الروسي سيعود إلى وطنه في الأيام المقبلة، على أن يتم الكشف عن اسمه في وقت لاحق.

وكان فوغل (63 عاما) قد عاد إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بعد أن أمضى ثلاث سنوات ونصف في سجن روسي إثر إدانته بتهمة تهريب المخدرات. 

وقد تم الإفراج عن فوغل، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما بعد اعتقاله في أغسطس 2021 في مطار شيريميتييفو في موسكو بحوزته 17 غراما من الماريجوانا، في أعقاب زيارة غير معلنة قام بها المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى موسكو.

وفي تعليق على هذه الخطوة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإفراج عن فوغل قد يساهم في تحسين العلاقات مع موسكو، ويأمل أن تكون هذه الخطوة "بداية لإنهاء حرب أوكرانيا". 

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وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من الثلاثاء، التقى ترامب فوغل في البيت الأبيض. 

ومن جانبه، نشر آدم بولر، مبعوث ترامب لشؤون الرهائن، صورة لفوغل لحظة وصوله إلى قاعدة أندروز بالقرب من العاصمة الأمريكية

وعندما سئل ترامب عن التنازلات الأمريكية في مقابل إطلاق سراح فوغل، قال: "ليس كثيرا"، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل "إظهارا لحسن النية" من جانب روسيا.

وصرح ترامب قائلا: "لقد حصلنا على معاملة رائعة جدا من روسيا، وفي الواقع، آمل أن تكون هذه بداية لعلاقة يمكننا من خلالها إنهاء تلك الحرب (في أوكرانيا) ووقف قتل الملايين من الناسط.

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