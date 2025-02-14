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البابا فرنسيس يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية بعد إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية

البابا فرانسيس يلتقي رئيس وزراء جمهورية التشيك روبرت فيكو والوفد المرافق له في الفاتيكان 14 شباط فبراير 2025
البابا فرانسيس يلتقي رئيس وزراء جمهورية التشيك روبرت فيكو والوفد المرافق له في الفاتيكان 14 شباط فبراير 2025 حقوق النشر Vatican Media/AP
حقوق النشر Vatican Media/AP
بقلم: يورونيوز
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قال الفاتيكان في بيان إن البابا فرانسيس دخل المستشفى الجمعة لعلاج نوبة التهاب في الشعب الهوائية عانى منها على مدار أسبوع، ولإجراء بعض الاختبارات الطبية الضرورية.

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وتم تشخيص الحبر الأعظم، البالغ من العمر 88 عاما، بالتهاب الشعب الهوائية يوم الخميس الماضي. ورغم ذلك، واصل عقد لقاءات يومية بمقر إقامته في الفاتيكان.

ويوم الأربعاء، حضر لقاءً عاما. كما ترأس قداسا في الهواء الطلق يوم الأحد، لكنه سلم خطاباته لمساعده ليقرأها بصوت عالٍ، قائلا إنه يعاني من صعوبة في التنفس.

بدا البابا فرانسيس منتفخا وشاحبا يوم الجمعة، في خضمّ اللقاءات التي عقدها مع مسؤولي الفاتيكان، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو قبل أن يتوجه إلى المستشفى.

ويشير الانتفاخ إلى أن الدواء الذي يتناوله لعلاج عدوى الرئة، يجعل جسمه يحتفظ بالماء.

البابا فرانسيس يلتقي رئيس وزراء جمهورية التشيك روبرت فيكو في الفاتيكان 14 شباط فبراير 2025
البابا فرانسيس يلتقي رئيس وزراء جمهورية التشيك روبرت فيكو في الفاتيكان 14 شباط فبراير 2025Vatican Media/AP

ولطالما عانى البابا من مشاكل صحية، وخاصة من نوبات التهاب الشعب الهوائية الحاد في الشتاء.

وعندما كان شابا، تمت إزالة جزء من إحدى رئتيه. كما يستخدم حاليا كرسيًا متحركًا أو عصا عند التحرك في شقته، وسقط مرتين مؤخرًا، ما أدى إلى إصابة ذراعه وذقنه.

البابا فرانسيس يسلم خطابه إلى المونسنيور لويس ماريا رودريغو ليقرأه خلال لقاءه الأسبوعي العام الأسبوعية في قاعة بولس السادس في الفاتيكان 12 شباط فبراير 2025
البابا فرانسيس يسلم خطابه إلى المونسنيور لويس ماريا رودريغو ليقرأه خلال لقاءه الأسبوعي العام الأسبوعية في قاعة بولس السادس في الفاتيكان 12 شباط فبراير 2025Alessandra Tarantino/AP

وسبق وأُدخل الحبر الأعظم إلى المستشفى في روما، حيث أجرى عملية جراحية آخر مرة في حزيران/ يونيو 2023، لإزالة أنسجة ندبة في الأمعاء، وإصلاح فتق في جدار البطن. وقبل ذلك ببضعة أشهر، أمضى ثلاثة أيام في المستشفى لتلقي المضادات الحيوية عبر الوريد، بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.

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لم يقدم البيان التفاصيل المتعلقة بالمدة التي سيقضيها البابا في المستشفى، ولا بارتباطاته المعلن عنها مسبقا. إذ كان جدول أعماله ممتلئا في عطلة نهاية الأسبوع، ويتضمن لقاء له مع الفنانين يوم السبت، وقداسًا يوم الأحد، ورحلة إلى استوديوهات سينيسيتا الشهيرة في روما يوم الاثنين.

وفي عام 2021، بقي فرانسيس لـ 10 أيام في نفس المستشفى في شهر تموز/يوليو، إثر جراحة أجريت له في الأمعاء. وأشاد بممرضته الشخصية، وهي راهبة إيطالية تدعى الأخت كورنيليا كاراليو، التي قال إنها أنقذت حياته وأصرت على فحص المشكلة، وقد تحدث عنها في سيرته الذاتية.

المصادر الإضافية • أ ب

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