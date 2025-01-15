بعد مشاهدته عرضًا بهلوانيا.. البابا فرنسيس يتحدث عن عمالة الأطفال خلال خطبته الأسبوعية في الفاتيكان

وقال الحبر الأعظم إن أول خطوة في القضاء على عمالة الأطفال هي ألا يكون الناس متواطئين فيها، وذلك عن طريق مقاطعة الأطعمة والألبسة التي ينتجها الأطفال المستغلون بدلًا من الذهاب إلى المدارس.

وأتى البابا فرنسيس على حادثة طفل يُدعى لوان اختفى في الأرجنتين، قائلًا: "هناك حالة في بلدي، تم اختطاف صبي صغير يُدعى لوان ولا أحد يعرف أين هو. إحدى الفرضيات هي أنه تم اختطافه بهدف سرقة قسرية لأحد عضائه وإجراء عملية زرع. هذا يحدث بالفعل. عليكم أن تدركوا أن هذا يحدث. فالبعض يعود بندبة والبعض الآخر يموت".

كما تطرق البابا إلى الانهيار الأرضي الذي أسفر عن ضحايا وخسائر مادية في منطقة التعدين في كاشين في ميانمار، قائلًا إنه يقف إلى جانب الأشخاص الذين تضرروا من الكارثة.

وختم البابا حديثه بالصلاة لأجل القتلى في أوكرانيا، ميانمار، فلسطين، إسرائيل، والعديد من البلدان التي تعيش في حالة نزاع، مشيرًا إلى أن "الحرب هي دائمًا هزيمة".