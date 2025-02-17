Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

مسلح في فلوريدا يطلق النار على زائرين إسرائيليين معتقدًا أنهما فلسطينيان

جانب من أحد شوارع فلوريدا عام 2019
جانب من أحد شوارع فلوريدا عام 2019 حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

ألقت شرطة فلوريدا القبض على رجل أطلق النار على زائرين إسرائيليين ظنًّا منه أنهما فلسطينيان، ما أسفر عن إصابتهما بجروح. وتأتي الحادثة وسط تصاعد جرائم الكراهية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

اعلان

ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا القبض على رجل بتهمة محاولة قتل بعد أن أطلق النار على مركبة كان بداخلها رجلان ظنهما فلسطينيين، ليتبين لاحقًا أنهما زائران إسرائيليان، وفق ما أفادت به السلطات المحلية ووسائل الإعلام.

وأوضح الموقع الرسمي لإدارة السجون في مقاطعة ميامي-ديد أن المشتبه به، موردخاي برافمان (27 عامًا)، يواجه تهمتين بمحاولة القتل، وتم إيداعه السجن الأحد عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت السبت.

Related

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد أقرّ برافمان خلال استجوابه بأنه أثناء قيادته شاحنته في ميامي بيتش، شاهد شخصين ظنّ خطأً أنهما فلسطينيان، فأوقف مركبته وأطلق عليهما النار بقصد قتلهما.

غير أن الضحيتين نجيا من الهجوم، حيث أصيب أحدهما في الكتف، بينما تعرض الآخر لجرح في الساعد. وبعد التحقيق، تبيّن أنهما إسرائيليان وليس فلسطينيين، وفقًا لما ذكرته الشرطة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد جرائم الكراهية في الولايات المتحدة، حيث تشير تقارير حقوقية إلى ازدياد الاعتداءات ضد المسلمين والفلسطينيين واليهود منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الشرطة الأميركية: لا أدلة على معاداة السامية في جريمة قتل رئيسة كنيس يهودي

شاهد: رجل يلكم إمرأة آسيوية في كاليفورنيا والشرطة تقول إنها جريمة كراهية

شاهد: ارتكبوا جريمة قتل من أجل دولار واحد