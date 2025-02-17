مسلح في فلوريدا يطلق النار على زائرين إسرائيليين معتقدًا أنهما فلسطينيان

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ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا القبض على رجل بتهمة محاولة قتل بعد أن أطلق النار على مركبة كان بداخلها رجلان ظنهما فلسطينيين، ليتبين لاحقًا أنهما زائران إسرائيليان، وفق ما أفادت به السلطات المحلية ووسائل الإعلام.

وأوضح الموقع الرسمي لإدارة السجون في مقاطعة ميامي-ديد أن المشتبه به، موردخاي برافمان (27 عامًا)، يواجه تهمتين بمحاولة القتل، وتم إيداعه السجن الأحد عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت السبت.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد أقرّ برافمان خلال استجوابه بأنه أثناء قيادته شاحنته في ميامي بيتش، شاهد شخصين ظنّ خطأً أنهما فلسطينيان، فأوقف مركبته وأطلق عليهما النار بقصد قتلهما.

غير أن الضحيتين نجيا من الهجوم، حيث أصيب أحدهما في الكتف، بينما تعرض الآخر لجرح في الساعد. وبعد التحقيق، تبيّن أنهما إسرائيليان وليس فلسطينيين، وفقًا لما ذكرته الشرطة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد جرائم الكراهية في الولايات المتحدة، حيث تشير تقارير حقوقية إلى ازدياد الاعتداءات ضد المسلمين والفلسطينيين واليهود منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس.