شاهد: رجل يلكم إمرأة آسيوية في كاليفورنيا والشرطة تقول إنها جريمة كراهية

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً بشأن اعتداءٍ نفذه رجلٌ بحق مواطنةً من أصول آسيوية، بمدينة كولفر سيتي جنوب ولاية كاليفورنيا، بوصف الاعتداء جريمة كراهية محتملة.

وكان رجلٌ لكمَ بقبضته امرأة كانت متوجهة إلى عملها في الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الماضي ولاذ بعدها بالفرار، وتمّ تسجيل هذه الحادثة بواسطة الكاميرات الأمنية المثبتة في الشارع، وقامت الشرطة بنشر مقطع مصور للاعتداء وطلبت ممن يتعرّف على الجاني الإبلاغ عن هويته.

وقالت إدارة شرطة مدينة كولفر" إن الرجل طلب من المرأة سيجارة، وردّت عليه بأنه لا تملك سجائر.

وأضافت الشرطة في بيان أصدرته بهذا الخصوص أنه حين حاولت الضحية الابتعاد، اقترب منها الجاني من الخلف، وشتمها وتلفظ بكلمات عنصرية ولكمها على الجانب الأيمن من رأسها فانطرحت أرضاً، وتم نقلها إلى المشفى حيث يتبّن أنها أصيبت بأذية في أذنها اليمنى.