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تحطم طائرة تابعة لشركة دلتا أثناء هبوطها في مطار تورونتو وإصابة عدة أشخاص

طائرة تابعة للخطوط الجوية الكندية.
طائرة تابعة للخطوط الجوية الكندية. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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تقول سلطات المطار إنها على علم بـ "حادث" تعرضت له طائرة تابعة لخطوط دلتا الجوية القادمة من مينيابوليس أثناء هبوطها.

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تحطمت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" أثناء هبوطها في مطار بيرسون الدولي بتورونتو، بعد وصولها من مطار مينيابوليس-سانت بول الدولي، ما استدعى استجابة طارئة من فرق الإنقاذ.

ووفقًا لما أوردته قناة CP24 الكندية، فقد أسفر الحادث عن إصابة ما يصل إلى ثمانية أشخاص، دون توفر معلومات فورية حول خطورة إصاباتهم.

وأظهرت لقطات جوية التقطتها مروحية إخبارية الطائرة منقلبة رأسًا على عقب على مدرج مغطى بالثلوج، في مشهد أثار تساؤلات حول ملابسات الحادث.

وأكدت سلطات المطار أن جميع الركاب وأفراد الطاقم قد تم إحصاؤهم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حالتهم الصحية أو أسباب الحادث، الذي من المتوقع أن يخضع لتحقيق رسمي.

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