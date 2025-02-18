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مأساة في بوليفيا: 30 قتيلاً على الأقل و20 جريحاً إثر سقوط حافلة من منحدر في بوتوسي

الحافلة المحطمة في قاع الوادي.
الحافلة المحطمة في قاع الوادي. حقوق النشر Policía boliviana
حقوق النشر Policía boliviana
بقلم: يورونيوز
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توفي 30 شخصاً على الأقل وأصيب 20 آخرون، يوم الاثنين، في حادث مروري مروع في منطقة بوتوسي الواقعة في جبال الأنديز في بوليفيا، حيث سقطت حافلة من منحدر في وادٍ عميق يصل ارتفاعه إلى 800 متر.

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كانت الحافلة تسير بين مدينتي بوتوسي وأورورو عندما وقع الحادث بالقرب من بلدة يوكالا، على بعد حوالي 311 كيلومتراً من وجهتها. أفادت الشرطة البوليفية في البداية عن مقتل 31 شخصاً، ولكن تم تحديث التقرير ليشمل 28 قتيلاً و20 مصاباً.

قال المتحدث باسم القيادة الإقليمية لشرطة بوتوسي، ليمبرث تشوكي، إن العديد من الضحايا كانوا أطفالاً، وتم نقل أربعة منهم إلى المستشفى في حالة حرجة بسبب إصابات خطيرة.

أشار التقرير الرسمي إلى أن الوفيات تشمل 19 رجلاً، 6 نساء، و3 أطفال، بينما تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام في بوتوسي.

رجال الإطفاء يعملون على إنقاذ الركاب بعد اصطدام حافلة بشاحنة قلابة في ضواحي ماتشاماركا، بوليفيا، يوم الاثنين 18 فبراير/شباط 2019
رجال الإطفاء يعملون على إنقاذ الركاب بعد اصطدام حافلة بشاحنة قلابة في ضواحي ماتشاماركا، بوليفيا، يوم الاثنين 18 فبراير/شباط 2019AP
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وقع الحادث على طريق يتميز بمنحدرات حادة ومنحنيات خطيرة. وأوضحت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة كانت السبب الرئيسي للحادث، حيث يُحتمل أن السائق فقد السيطرة على الحافلة بسبب السرعة المفرطة.

أظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الحافلة المحطمة تماماً في أسفل الوادي. تعمل الفرق المتخصصة في الموقع لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث.

يعد هذا الحادث من أسوأ الحوادث المسجلة في بوليفيا في عام 2025، متجاوزاً حادثاً مماثلاً وقع في يناير/كانون الثاني من نفس العام في نفس المنطقة والذي أسفر عن مقتل 19 شخصاً.

تُعد حوادث الطرق من الأسباب الرئيسية للوفيات في بوليفيا، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن ما يقارب 1,400 شخص يموتون سنوياً في حوادث الطرق، فيما يصاب 40,000 آخرون. تشمل الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث السرعة، تهور السائقين، تعاطي الكحول، والإرهاق.

تساهم الظروف الجغرافية الوعرة والمناخية مثل الأمطار والضباب في زيادة المخاطر في المناطق الجبلية مثل بوتوسي وأورورو. تظهر البيانات أن منطقة بوتوسي تمثل 10.6% من الحوادث المميتة في البلاد وفقاً للمرصد البوليفي لسلامة المواطنين.

رجال الإطفاء يعملون على إنقاذ الركاب بعد اصطدام حافلة بشاحنة قلابة في ضواحي ماتشاماركا، بوليفيا، يوم الاثنين 18 فبراير/شباط 2019
رجال الإطفاء يعملون على إنقاذ الركاب بعد اصطدام حافلة بشاحنة قلابة في ضواحي ماتشاماركا، بوليفيا، يوم الاثنين 18 فبراير/شباط 2019AP

يُشار إلى أن السلطات البوليفية قد جددت دعوتها لتشديد الرقابة على الطرق وتحسين البنية التحتية للطرق، خاصة في المناطق ذات الخطورة العالية. تواصل التحقيقات في الحادث في حين تواصل بوليفيا حزنها على هذه المأساة الجديدة على طرقاتها.

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