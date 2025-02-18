ترامب والناتو.. هل حان وقت الفراق؟

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وجاءت هذه الأنباء عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها نائب الرئيس جي دي فانس خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، إلى جانب محادثات مؤكدة بين مسؤولين أميركيين وروس في السعودية، مما أثار مخاوف من تراجع التزام واشنطن تجاه أوروبا.

قلق أوروبي من المحادثات الأمريكية الروسية

أعرب قادة أوروبيون عن قلقهم من استبعادهم من المحادثات الأميركية الروسية، خاصة أن ترامب سبق أن أبدى موقفًا متحفظًا تجاه الشراكة مع أوروبا، مستندًا إلى تفاوت في الإنفاق العسكري بين الدول الأعضاء في الناتو.

خلال ولايته الأولى، وجه الرئيس الجمهوري انتقادات حادة لحلفائه بسبب عدم التزامهم بإنفاق 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على ميزانية الدفاع، وهو هدف تم الاتفاق عليه في 2014 وكان من المفترض تحقيقه بحلول 2024.

وعاد ترامب لإثارة هذه المخاوف في تصريحات أدلى بها خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولينا في فبراير 2024. حيث أكد أنه أبلغ قادة الناتو أن الولايات المتحدة لن تحمي الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها الدفاعية، مشيرًا إلى أنه قد يشجع روسيا على التصرف بحرية ضد الدول المتقاعسة عن زيادة مساهماتها في ميزانية الحلف.

قوات خاصة من إسبانيا تهبط على أحد الشواطئ أثناء مشاركتها في مناورات ”ستيدفاست دارت 2025“ في نيا أنشيالوس، وسط اليونان، الخميس 13 فبراير/شباط 2025 AP

هل هناك دلائل على انسحاب أميركي من الناتو؟

رغم انتشار الشائعات حول انسحاب ترامب من حلف شمال الأطلسي انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع يدعم هذه المزاعم.

من جانبه، كتب دومينيك مايكل تريبي، الصحفي والمعلق السياسي، عبر منصة "إكس" أن "ترامب يفكر في الانسحاب من الناتو"، لكن دون الإشارة إلى مصادر موثوقة تؤكد ذلك.

كما أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذي يعد من أشد منتقدي ترامب، أشار لإذاعة "إل بي سي" البريطانية إلى أن الرئيس الأميركي قد يستخدم إنهاء الحرب في أوكرانيا كذريعة للانسحاب من الناتو، مستشهدًا بمطالبة الزعيم الجمهوري مؤخرا بأن ترفع الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي.

قوات خاصة من إسبانيا تهبط على أحد الشواطئ أثناء مشاركتها في مناورات ”ستيدفاست دارت 2025“ في نيا أنشيالوس، وسط اليونان، الخميس 13 فبراير/شباط 2025 AP

وفي هذا السياق، أثار بيت هيغسيت، وزير الدفاع الأميركي، مزيدًا من الجدل عندما قال خلال اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا إن "الواقع الاستراتيجي للولايات المتحدة لم يعد يسمح بالتركيز الأساسي على أمن أوروبا". كما تحدث في وارسو عن ضرورة أن تستعد أوروبا لاحتمال تراجع الوجود الأميركي في القارة.

من جهته، عبّر وزير الخارجية الليتواني السابق غابريليوس لاندسبيرغيس عن مخاوفه من انسحاب واشنطن، معتبرًا أن هذه التصريحات، إلى جانب الشائعات حول إمكانية سحب 20 ألف جندي أميركي من أوروبا، تشير إلى "بداية نهاية الناتو".

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يتحدث خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء دفاع الناتو في مقر الناتو في بروكسل، الخميس 13 فبراير/شباط 2025 AP

مخاوف أوكرانية من تداعيات الانسحاب

وفي سياق متصل، حذر فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، من أن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو قد يشجع روسيا على مهاجمة دول أوروبية، مشيرًا إلى أن لدى كييف معلومات استخباراتية تفيد بأن موسكو قد تستهدف دولًا كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق.

في المقابل، شكك خبراء في إمكانية اتخاذ ترامب قرارًا بالانسحاب. تشارلز كابشان، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، قال لمجلة "نيوزويك" إن من غير المرجح أن ينسحب ترامب من الناتو، إذ لا يريد أن يذكره التاريخ بأنه الرئيس الذي فكك التحالف العسكري الغربي، فيما أشار ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، إلى أن ترامب قد يستخدم التهديد بالانسحاب كأداة ضغط على أوروبا دون تنفيذه فعليًا.

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الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي، إلى اليمين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعدان لإلقاء بيان قبل اجتماع في بروكسل يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 AP

في ظل هذه التطورات، لا تزال التكهنات حول مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والناتو قائمة، لكن حتى الآن، لا يوجد دليل ملموس على أن واشنطن تتجه نحو فك ارتباطها مع أنجح تحالف عسكري في التاريخ والأطول عمرا أيضا.