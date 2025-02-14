زيلينسكي: بوتين قد يهاجم دول الناتو بداية العام المقبل

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تستعد لتصعيد عسكري كبير، قد يستهدف دول حلف شمال الأطلسي في وقت مبكر من العام المقبل.

وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة، أشار على وجه التحديد إلى بيلاروسيا كنقطة انطلاق للهجوم المحتمل. وقال زيلينسكي إن كييف "تفهم بوضوح ما سيفعله الروس مع بيلاروسيا".

وأضاف: "تجهز روسيا 15 فرقة. ويجري تدريب حوالي 100-150 ألف جندي لتأزيم الوضع في اتجاه بيلاروسيا". "لست متأكدًا مما إذا كانوا سيهاجمون أوكرانيا، لكنهم سيهاجمون. ربما أوكرانيا، وربما بولندا، وربما دول البلطيق."

وقال الرئيس الأوكراني إن السياسيين في الاتحاد الأوروبي لا يزالون يشعرون "بقلق بالغ" بشأن رد فعل واشنطن وإذا كانت ستقدم الدعم في حالة وقوع هجوم.

"الجميع في أوروبا قلقون. الأوروبيون قلقون للغاية. إنهم خائفون من أن يُتركوا دون دعم الولايات المتحدة."

"ما نراه بالفعل هو أن أوروبا ستعزز أكثر هذه الوحدة حول أوكرانيا، لأن هذه هي حمايتهم. فهم يدركون أكثر فأكثر أنهم التاليون. ليس في المستقبل البعيد، بل التالي".

ذريعة التدريبات العسكرية

في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أصدر جهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركية تحذيرًا مماثلًا، حيث قال إن روسيا قد تجد الفرصة لشن حرب واسعة النطاق على أوروبا في غضون خمس سنوات إذا ما "رأت موسكو أن حلف الناتو ضعيف عسكريًا أو منقسم سياسيًا".

في أوائل عام 2022، استخدمت روسيا بيلاروسيا كنقطة انطلاق لغزوها الشامل لأوكرانيا. وقد سبق ذلك سماح مينسك للقوات المسلحة الروسية بإجراء "مناورات عسكرية" استمرت لأسابيع، والتي كانت واجهة للغزو المخطط له.

في 24 فبراير، عبرت القوات الروسية إلى أوكرانيا من بيلاروسيا، وسرعان ما احتلت الأجزاء الشمالية من منطقتي كييف وتشرنيهيف. كما دخلت مدن بوتشا وإيربين وهوستوميل التابعة لكييف من بيلاروسيا، واحتلت المنطقة حتى أواخر مارس.

ووفقًا لتقديرات حلف شمال الأطلسي، فإن القوة المهاجمة التي دخلت أوكرانيا من بيلاروسيا كان قوامها يصل إلى 30 ألف جندي روسي.

وفي ديسمبر الماضي، قال ألكسندر لوكاشينكو، حليف بوتين، إن بلاده تستضيف عشرات الأسلحة النووية الروسية وستقوم بإعداد منشآت للنشر المخطط له لأحدث صاروخ باليستي فرط صوتي لموسكو.

وجاءت تصريحاته بعد أن وقع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة تمنح ضمانات أمنية لبيلاروسيا، أقرب حلفاء موسكو، بما في ذلك إمكانية استخدام الأسلحة النووية للمساعدة في صد أي عدوان.

وجاءت المعاهدة في أعقاب مراجعة موسكو لعقيدتها النووية، والتي وضعت بيلاروسيا لأول مرة تحت المظلة الذرية الروسية وسط التوترات مع الغرب بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.