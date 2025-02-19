زيلينسكي: لن أبيع بلدي

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كما وصف زيلينسكي المطالبات الأمريكية باستعادة 500 مليار دولار من المعادن الأوكرانية بأنها "ليست كلاما جادا"، مؤكدا أن الجيش الأوكراني قادر على الصمود في مواجهة الحرب مع روسيا.

وفي سياق متصل، رفض زيلينسكي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي زعم فيها أن نسبة تأييده داخل أوكرانيا لا تتجاوز 4%، واعتبرها "معلومات مضللة روسية". وأضاف في حديث للتلفزيون الأوكراني: "لقد رأينا هذا التضليل، ونعلم أنه مصدره روسيا"، مشددا على أن أي محاولات لاستبداله أثناء الحرب لن تنجح.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم زيلينسكي، يوم الأربعاء، موسكو بالكذب بشأن عدم استهدافها للبنية التحتية للطاقة، مشيرا إلى أن هجوما روسيا جديدا طال منشآت الطاقة في أوديسا، مما أدى إلى انقطاع التدفئة والكهرباء عن 160 ألف شخص في المنطقة.

تصريحات زيلينسكي تأتي بعد تأكيد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، أن بلاده تستهدف فقط المنشآت ذات الاستخدام العسكري للقوات الأوكرانية، وليس البنية التحتية للطاقة.

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجمات ليلية باستخدام 167 مسيرة، تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 106 منها، فيما تعرضت مدينة سومي شمال شرق البلاد لضربتين صاروخيتين.

وشهدت العاصمة كييف دوي انفجارات عنيفة جراء هجمات بالمسيرات، دون تأكيد ما إذا كانت ناجمة عن إصابات مباشرة أو عن عمليات تصد نفذتها الدفاعات الأوكرانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس بلدية أوديسا، هينادي تروخانوف، بأن المدينة تعرضت لهجوم بالطائرات المسيرة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه والتدفئة عن معظم سكانها. وتعد أوديسا، المطلة على البحر الأسود، هدفا متكررا للهجمات الروسية، خاصة ضد منشآتها الملاحية وموانئها الرئيسية، في إطار الحرب المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات.