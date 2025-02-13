زيلينسكي: كييف لن تقبل أي اتفاق بين موسكو وواشنطن دون مشاركتها

بقلم: يورونيوز

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كما أوضح أنه لم يناقش مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكنه على علم بأن واشنطن لا ترغب في انضمام كييف إلى الحلف.

وفي سياق متصل، صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، يوم الخميس، بأن مساعي ترامب لإطلاق محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا لا تعني "خيانة" لكييف من قبل واشنطن.

وأكد، خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، أن "العالم بأسره، بما في ذلك الولايات المتحدة، يسعى لتحقيق السلام عبر التفاوض"، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا أعادت تشكيل حلف الناتو وجعلته أكثر قوة وتماسكا.

من جهتها، شددت الدول الأوروبية، خلال اجتماع وزراء خارجيتها في باريس، الأربعاء، على أن أي اتفاق سلام يجب أن يتم بالتنسيق مع كييف وحلفائها الأوروبيين.

تحركات دبلوماسية صينية واقتراح لقمة بين بوتين وترامب

وفي تطور لافت، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين قدمت اقتراحا لعقد قمة تجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لدفع جهود التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب الأوكرانية.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين صينيين نقلوا الاقتراح عبر وسطاء إلى فريق ترامب، بهدف تسهيل جهود إحلال السلام بعد التوصل إلى هدنة نهائية.

وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن بوتين وترامب أجريا مكالمة هاتفية تناولت ملف الحرب في أوكرانيا، واتفقا خلالها على عقد لقاء قريب لمناقشة إنهاء العمليات العسكرية في البلاد.

بدوره، أكد ترامب، عبر منشور على منصته "تروث سوشال"، أنه تحدث هاتفيا مع كل من بوتين وزيلينسكي، واصفا المكالمة مع الرئيس الروسي بأنها كانت "مطولة ومثمرة للغاية"، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على بدء مباحثات تهدف إلى إنهاء النزاع.