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"احتلال وطرد واستيطان".. مظاهرة مرتقبة لليمين المتطرف في القدس لتهجير سكان غزة

الشرطة الإسرائيلية تشكل طوقًا حول المستوطنين والإسرائيليين اليمينيين في حي الشيخ جراح، القدس الشرقية، الجمعة، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022
الشرطة الإسرائيلية تشكل طوقًا حول المستوطنين والإسرائيليين اليمينيين في حي الشيخ جراح، القدس الشرقية، الجمعة، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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تستعد مجموعات يمينية متطرفة لتنظيم مظاهرة حاشدة الأسبوع المقبل في القدس للمطالبة بطرد الفلسطينيين من قطاع غزة وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه.

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تهدف هذه الخطوة إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لعدم تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وتنظم حركة "ناشالا" الاستيطانية المظاهرة بالتعاون مع جهات يمينية أخرى، وتحمل المظاهرة شعار "احتلال، طرد، استيطان". كما لعبت "ناشالا" دورًا بارزًا في دعم إقامة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

ومنذ اندلاع الحرب، حاول نشطاء مرتبطون بالحركة دخول غزة لإقامةمستوطنات جديدة، ولكن الجيش الإسرائيلي تدخل لمنعهم.

متظاهرون يمينيون إسرائيليون يحملون الأعلام ويرددون شعارات خلال مظاهرة في القدس، الجمعة، 2 أكتوبر، 2015
متظاهرون يمينيون إسرائيليون يحملون الأعلام ويرددون شعارات خلال مظاهرة في القدس، الجمعة، 2 أكتوبر، 2015AP
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وتعارض "ناشالا" ومجموعات أخرى الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار، معتبرةً أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة يشكل "تنازلاً خطيرًا" يتناقض مع أهدافهم.

بدلاً من ذلك، تدعو الحركة إلى استمرار العمليات العسكرية، وإقامة مستوطنات في غزة، وطرد الفلسطينيين من المنطقة.

كما أعلنت عن تشكيل "غرفة عمليات" لتنسيق جهود المظاهرة، بما في ذلك إجراء آلاف المكالمات الهاتفية لحشد أكبر عدد من المشاركين، وتوزيع 16,000 منشور دعائي في أنحاء إسرائيل، إلى جانب تنظيم وسائل نقل للمحتجين.

وسبق أن نظمت الحركة مؤتمرًا تحضيريًا في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل للتحضير لهذه المظاهرة، في إطار حملتها المستمرة لإعادة بناء المستوطنات في غزة.

في تجمعات سابقة، أعرب عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية عن دعمهم لهذه الأفكار، حيث طالب وزير الأمن القومي السابقإيتمار بن غفير بضرورة "تشجيع الهجرة الطوعية" للفلسطينيين، بينما أيد وزير الاتصالات شلومو كاره إعادة توطين سكان غزة قسرًا.

وفي مؤتمر لاحق، اعتبرت زعيمة "ناشالا"، دانييلا فايس، أن الفلسطينيين "فقدوا حقهم" في العيش في غزة بعد هجوم 7 أكتوبر.

دانييلا فايس، التي تعتبر عرابة حركة المستوطنين الإسرائيليين، تشارك في مسيرة في سديروت، جنوب إسرائيل، في يوم الاستقلال، الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024
دانييلا فايس، التي تعتبر عرابة حركة المستوطنين الإسرائيليين، تشارك في مسيرة في سديروت، جنوب إسرائيل، في يوم الاستقلال، الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024AP

تزايدت دعوات الجماعات اليمينية المتطرفة خلال الأسابيع الأخيرة لطرد الفلسطينيينمن غزة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى ضرورة إعادة توطين سكان القطاع خارج أرضهم بشكل دائم.

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