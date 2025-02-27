620 أسيرا فلسطينيا إلى الحرية مجددا ضمن آخر دفعة من صفقة التبادل

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وكانت حماس قد سلمت جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة إلى الصليب الأحمر في خان يونس بغزة، قبل أن يتم نقلها إلى معبر كرم أبو سالم.

بعد ذلك، انطلقت الحافلات التي تقلّ الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر باتجاه بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة، حيث استقبلتهم حشود من الأهل والأحبة.

هذا وتتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين 151 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، من بينهم 43 أسيرًا سيُفرج عنهم إلى الضفة الغربية والقدس، و97 أسيرًا سيتم إبعادهم إلى خارج فلسطين، بالإضافة إلى 11 أسيرًا من قطاع غزة تم اعتقالهم قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أنه بموجب المرحلة الأولى، أُفرج عن 1,700 أسير فلسطيني، بينهم 700 أسير من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، بالإضافة إلى 1,000 أسير من قطاع غزة تم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

أسرى فلسطينيون محررون أثناء وصولهم إلى قطاع غزة الخميس، 27 فبراير/شباط 2025. Jehad Alshrafi/ AP

وكان رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهو قد أرجأ إطلاق سراح الأسرى إلى حين "ضمان إطلاق سراح الرهائن الباقين، وبدون احتفالات مهينة" حسب قوله مما جعل مستقبل الهدنة غير واضح.

في هذا السياق، تبرز مخاوف من احتمال استئناف إسرائيل للقتال دون التقدم نحو المرحلة الثانية من الصفقة. إذ نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين في حماس قولهم إنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير تحسبًا لعودة الحرب الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك تعيين قادة جدد في "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة، وإصلاح شبكة الأنفاق تحت الأرض، وتدريب مقاتلين جدد على القتال في حرب العصابات ضد إسرائيل.

أسرى فلسطينيون محررون يرفعون إشارات V أثناء وصولهم إلى قطاع غزة بعد إطلاق سراحهم من أحد السجون الإسرائيلية ، الخميس، 27 فبراير/شباط 2025. Jehad Alshrafi/AP

من جانب آخر، أفاد موقع "أكسيوس" بأن وفدًا إسرائيليًا توجه الخميس إلى الدوحة أو القاهرة لبدء مفاوضات بوساطة مصرية قطرية بشأن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أن هدف تل أبيب المحوري من هذه الجولة هو تمديد الهدنة لمدة 42 يومًا إضافية، يتم خلالها الإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح دفعات جديدة من الأسرى الفلسطينيين.

وفي تعليقه على آخر دفعة من التبادل، قال الرئيس الأمريكيدونالد ترامب: "إسرائيل هي من ستقرر ما يجب فعله في هذه المرحلة".

وبحسب "أكسيوس"، فإن المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، يستعد للسفر يوم الأحد للانضمام إلى المفاوضات التي تحاول واشنطن دفعها قدمًا لتحقيق اختراقة.