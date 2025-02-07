نائبة ستيف ويتكوف من بيروت: "لقد ولى عهد إرهاب حزب الله وممتنون لإسرائيل لأنها هزمته"

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وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقب لقائها بالرئيس اللبناني جوزيف عون: "لست خائفة من حزب الله لأنهم هُزموا عسكريًا. لقد وضعنا خطوطًا حمراء واضحة في الولايات المتحدة لمنعهم من ترويع الشعب اللبناني، وهذا يشمل عدم مشاركتهم في الحكومة. لقد بدأت نهاية عهد الإرهاب الذي يمارسه حزب الله في لبنان وحول العالم، وانتهى دوره"، بحسب تعبيرها.

وأشارت أورتاغوس إلى التزام واشنطن بالشراكة مع لبنان، قائلة: "لدينا آمال كبيرة لأننا نعلم أن لدينا رجالًا ذوي مصداقية والتزام، وسيتأكدون أن الفساد سينتهي كما سينتهي نفوذ حزب الله".

من جهته، أكد الرئيس عون على ضرورة وقف "الاعتداءات الإسرائيلية" وقال إن "قتل الأبرياء والعسكريين، وتدمير المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها يجب أن يتوقف". وأوضح أن "الجيش اللبناني جاهز للانتشار في القرى والبلدات التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، على أن يتم الانسحاب ضمن المهلة المحددة في 18 شباط/ فبراير".

الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي بنائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، والسفيرة الأميركية في لبنان، ليزا أ. جونسون، في قصر بعبدا، الجمعة 7 فبراير 2025. Lebanese Presidency Press Office/AP

وأضاف عون: "يستمر التعاون مع القوات الدولية بشكلٍ بنّاء لتنفيذ القرار 1701، بهدف تثبيت الاستقرار من جهة، وإعادة الحياة تدريجياً إلى المناطق المحررة التي تحتاج إلى خطة شاملة وضمان الحد الأدنى من مقومات العيش".

ولم يتأخر رد حزب الله عما قالته المسؤولة الأمريكية، إذ قال النائب محمد رعد رئيس كتلة الحزب في مجلس النواب إن التصريح المذكور "سافر بالحقد وبانعدام المسؤولية وهو يتطاول على مكوّن وطني" وأردف بالقول: "إنه تدخل سافر في السيادة اللبنانية وخروج عن كل حدود اللياقة الدبلوماسية".

وقد سبق رد حزب الله، بيانٌ للرئاسة اللبنانية يأنى بنفسه عما تفوّهت به نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وجاءت زيارة أورتاغوس إلى بيروت بعد شهر من انتخاب عون رئيسًا للبنان، في أول زيارة خارجية لها منذ توليها مهامها في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف الأقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان الأخير قد أهدى ترامب منذ بضعة أيام جهاز اتصال "بيجر" ذهبي مستحضراً بذلك الهجومَ الذي نفذته إسرائيل على حزب الله باستخدام أجهزة البيجر في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقد وصل الوفد الأمريكي إلى بيروت مساء الخميس، وسط مؤشرات على رغبة واشنطن في التأكيد على أن "الولايات المتحدة لن تسمح لحزب الله وحلفائه بممارسة نفوذ غير مقيّد على تشكيل الحكومة".

عداء مستفحل بين حزب الله وواشنطن

صنّفت الولايات المتحدة "حزب الله" كمنظمة إرهابية أجنبية منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1997، وكمنظمة إرهابية عالمية خاصة منذ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2001. كما فرضت عقوبات متواصلة على الحزب وشبكاته المالية والأفراد والجماعات المرتبطين به.

وتُعد العقوبات الأمريكية إحدى الأدوات الأساسية في استراتيجية واشنطن لمحاصرة حزب الله. وشملت إدراج شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالحزب على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

كما وسّعت الولايات المتحدة نطاق هذه الإجراءات ليشمل حركات تُصنّفها "إرهابية" في دول عدة، مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن، إلى جانب سنّ "قانون قيصر" عام 2019، الذي كان يهدف إلى محاصرة اقتصاد دمشق أثناء حكم الرئيس بشار الأسد من خلال فرض العقوبات على أي جهة تقدم له للنظام السوري المخلوع دعمًا ماليًا أو تقنيًا. وأتاح هذا القانون للأمريكيين مزيدًا من الضغط على حزب الله.

ولطالما اتسمت العلاقة بين واشنطن وحزب الله بالعداء، إذ تعتبره الولايات المتحدة "التنظيم الأكثر عداءً لها"، فيما ينظر الحزب إلى أميركا على أنها "الشيطان الأكبر".

ويُعيد ذلك، إلى الأذهان التفجير الذي استهدف ثكنات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في بيروت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1983، ما أدى إلى مقتل 241 جندياً أميركياً وإصابة 128 آخرين، وهو الحدث الذي وصفته واشنطن بأنه "الشرارة التي أطلقت الحرب على الإرهاب".