احتجاجات في عمان ضد تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة

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وقد نظم الاحتجاج في وسط عمان جماعة الإخوان المسلمين وعدد من أحزاب المعارضة.

وأكد المشاركون في الاحتجاج تمسكهم بحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، ودعوا إلى دعم مقاومة الشعب الفلسطيني ضد محاولات تهجيره.

وقال مراد العضايلة، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين "اليوم يقول الأردنيون بكلمة واحدة، إن كل شرائح هذا الشعب والدولة الأردنية على كافة المستويات تعلن موقفا واحدا: لا للتهجير، لا للوطن البديل، لا لمحاولات بناء أي مشروع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وأضاف: "لذلك فإننا اليوم نقف مع صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وندعمها. ونعلن أن السبيل الوحيد لبقاء الشعب الفلسطيني وعدم تهجيره هو صمود هذا الشعب ودعمه ومساندته لمقاومته البطولية".

من جانبه، أشار وائل السقا، الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، إلى محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التغطية على هزائم إسرائيل في غزة حسب تعبيره، فقال: "نراكم تحاولون الانتقام من أهلنا في الضفة الغربية بعد هزائمكم. الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة سيعلمكم درسا في المقاومة، من خلال المقاومة فقط يمكننا العودة وطرد هذا الكيان من أرضنا في فلسطين".

وكانالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح في وقت سابق من هذا الشهر إعادة توطين الفلسطينيين النازحين في غزة بشكل دائم خارج المنطقة التي مزقتها الحرب واقترح أن تتولى الولايات المتحدة "الملكية" في إعادة تطوير المنطقة لتصبح "ريفييرا الشرق الأوسط".

في المقابل، أكد الفلسطينيون تمسكهم بالبقاء في وطنهم، مشددين على رفض أي مخطط للتوطين.

ورفع المتظاهرون في عمان لافتات مناهضة لترامب، ورددوا شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية. وقد انضم الأردن إلى دول عربية أخرى في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وأكد مجددا على دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.