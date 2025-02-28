Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

احتجاجات في عمان ضد تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة

مظاهرة في الأردن ضد خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، وسط العاصمة الأردنية عمان، الجمعة 31 يناير 2020.
مظاهرة في الأردن ضد خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، وسط العاصمة الأردنية عمان، الجمعة 31 يناير 2020. حقوق النشر AP Photo/Raad Adayleh
حقوق النشر AP Photo/Raad Adayleh
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

نظم الأردنيون يوم الجمعة، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لأي مخطط لتهجير للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة.

اعلان

وقد نظم الاحتجاج في وسط عمان جماعة الإخوان المسلمين وعدد من أحزاب المعارضة.

 وأكد المشاركون في الاحتجاج تمسكهم بحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، ودعوا إلى دعم مقاومة الشعب الفلسطيني ضد محاولات تهجيره.

وقال مراد العضايلة، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين "اليوم يقول الأردنيون بكلمة واحدة، إن كل شرائح هذا الشعب والدولة الأردنية على كافة المستويات تعلن موقفا واحدا: لا للتهجير، لا للوطن البديل، لا لمحاولات بناء أي مشروع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

 وأضاف: "لذلك فإننا اليوم نقف مع صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وندعمها. ونعلن أن السبيل الوحيد لبقاء الشعب الفلسطيني وعدم تهجيره هو صمود هذا الشعب ودعمه ومساندته لمقاومته البطولية".

من جانبه، أشار وائل السقا، الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، إلى محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التغطية على هزائم إسرائيل في غزة حسب تعبيره، فقال: "نراكم تحاولون الانتقام من أهلنا في الضفة الغربية بعد هزائمكم. الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة سيعلمكم درسا في المقاومة، من خلال المقاومة فقط يمكننا العودة وطرد هذا الكيان من أرضنا في فلسطين".

Related

وكانالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح في وقت سابق من هذا الشهر إعادة توطين الفلسطينيين النازحين في غزة بشكل دائم خارج المنطقة التي مزقتها الحرب واقترح أن تتولى الولايات المتحدة "الملكية" في إعادة تطوير المنطقة لتصبح "ريفييرا الشرق الأوسط".

في المقابل، أكد الفلسطينيون تمسكهم بالبقاء في وطنهم، مشددين على رفض أي مخطط للتوطين.

ورفع المتظاهرون في عمان لافتات مناهضة لترامب، ورددوا شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية. وقد انضم الأردن إلى دول عربية أخرى في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وأكد مجددا على دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إجلاء قسري وملاجئ مكتظة: نازحو الضفة الغربية يواجهون مصيرًا مجهولًا

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون مرآب سيارات ويحرقون ثلاث مركبات في الضفة الغربية

الآلاف يؤدون صلاة أول جمعة من رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة