وسط تنديد وانتقادات دولية.. تايلاند ترحّل 40 شخصاً على الأقل من الإيغور إلى الصين

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وأقدمت السلطات التايلاندية على ترحيل الرجال الذين احتجزوا لديها لأكثر من عقد، حيث جرى نقلهم على متن طائرة فجر الخميس. جاء ذلك بعد شهر من مناشدة المجموعة العلنية لوقف ترحيلهم المزمع. وقد أثار هذا التحرك مخاوف متزايدة بشأن مصيرهم في الصين، حيث تعرض الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في شمال غرب البلاد لحملة قمع واسعة خلال السنوات الأخيرة.

وفي أول رد فعل دولي، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الترحيل بأنه "انتهاك واضح للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان". وأعرب عن أسفه العميق قائلاً: "من المؤسف للغاية أنهم أُعيدوا قسرًا، ومن الضروري الآن أن تكشف السلطات الصينية عن مكانهم وتضمن معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية".

ماركو روبيو يدين قرار الترحيل

من جانبه، أدان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، القرار "بأشد العبارات"، مشيرًا إلى أن الإيغور في الصين "واجهوا الاضطهاد والعمل القسري والتعذيب". وكان روبيو قد حث تايلاند في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الشهر الماضي على عدم المضي في الترحيل، لكنه أعرب عن خيبة أمله يوم الخميس قائلاً إن هذه الخطوة "تتعارض مع تقاليد الشعب التايلاندي العريقة في حماية الفئات الأكثر ضعفًا، كما أنها تتناقض مع التزامات تايلاند بحماية حقوق الإنسان".

في المقابل، دافعت السلطات التايلاندية عن قرارها، مؤكدة أن الصين تعهدت بعدم إيذاء المرحّلين. كما زعمت أن الإيغور عادوا "طواعية"، بعد أن عُرضت عليهم وثيقة باللغة الصينية تؤكد أنهم سيتمكنون من العيش بشكل طبيعي عند عودتهم.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها تايلاند انتقادات دولية بسبب ترحيل الإيغور. ففي عام 2015، تعرضت لإدانة واسعة بعد تسليمها 109 من الإيغور إلى الصين رغم رفضهم ذلك.

وتواجه بكين اتهامات من بعض الحكومات الغربية بارتكاب إبادة جماعية بحق الإيغور، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو مليون شخص منهم أُرسلوا إلى معسكرات اعتقال وسجون.

ويروي ناجون من هذه المعسكرات شهادات عن تفشي سوء المعاملة والأمراض، إلى جانب حالات وفاة متكررة. كما دمرت السلطات الصينية جزءًا كبيرًا من التراث الثقافي في إقليم شينجيانغ، بما في ذلك مئات المساجد، وفقًا للخبراء.

في المقابل، ترفض الصين هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة أن سياساتها في المنطقة تهدف إلى مكافحة الإرهاب.