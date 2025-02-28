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في مشهد غير مألوف: مشادة كلامية عنيفة بين ترامب وزيلينسكي أمام الإعلام... ولا توقيع لاتفاقية المعادن

الرئيس دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، الجمعة 28 فبراير 2025، في واشنطن.
الرئيس دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، الجمعة 28 فبراير 2025، في واشنطن. حقوق النشر AP Photo/ Mystyslav Chernov
حقوق النشر AP Photo/ Mystyslav Chernov
بقلم: يورونيوز
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بعد أن أعلن ترامب قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وتوقيع صفقة مع كييف بشأن المعادن، عاد واصطدم بمشادة كلامية عنيفة مع ضيفه أمام الصحفيين.

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "بات وشيكًا"، وذلك خلال لقائه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة. وأشاد ترامب بشجاعة الجنود الأوكرانيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى وضع حدٍ للقتال وتوجيه الموارد نحو "استخدامات أكثر نفعًا، مثل إعادة الإعمار".

كما أعلن ترامب عن توقيع صفقة استراتيجية مع أوكرانيا بشأن المعادن، واصفًا إياها بأنها "عادلة للغاية". وأكد أن المحادثات مع روسيا "إيجابية للغاية"، مما يعكس مساعيه لتحقيق تقدم دبلوماسي.

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وفي المقابل، شدد الرئيس الأوكراني زيلينسكي على ضرورة عدم تقديم أي "تسويات" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المفاوضات لإنهاء الحرب التي أشعلتها موسكو.

وخلال اجتماع في البيت الأبيض، عرض زيلينسكي على ترامب صورًا توثّق الفظائع التي ارتُكبت خلال الحرب، مؤكدًا أنه "لا يمكن تقديم تنازلات لقاتل على أراضينا". وأعرب عن ثقته قائلاً: "أعتقد أن الرئيس ترامب يقف إلى جانبنا".

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