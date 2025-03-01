زيلينسكي يرفض الاعتذار لترامب ويقول: ما حدث لم يكن أمرا جيدا لكنني لم أخطئ

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وأشار زيلينسكي إلى أن الهدف من الزيارة كان مناقشة سبل إنهاء الحرب مع روسياوتوقيع اتفاق حول المعادن النادرة، إلا أن اللقاء تطور إلى مواجهة حادة بسبب اختلاف المواقف بين الطرفين بحسب قوله.

ورفض زيلينسكي تقديم اعتذار للرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس بعد المشادة، مشيراً: "هذا النوع من المواجهات ليس جيدًا لكلا الجانبين، ولكنني لم أفعل شيئًا خاطئًا".

وتابع بالقول: "أنا أحترم الرئيس الأميركي والشعب الأميركي، وأعتقد أنه ينبغي أن نكون صريحين وصادقين للغاية". واعتبر أن هناك إمكانية "لإصلاح العلاقة" بين البلدين، مؤكداً أن هذه العلاقات تتجاوز حدود الرئيسين، وأنها قائمة على أساس تاريخي وقوي بين الشعبين.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مقابلة مع بريت باير خلال تسجيل برنامج ”تقرير خاص مع بريت باير“ على قناة فوكس نيوز في واشنطن، الجمعة 28 فبراير/شباط 2025 AP

وبخصوص مستقبل الدعم الأميركي لأوكرانيا، أكد زيلينسكي أن بلاده ستواجه صعوبة كبيرة في الدفاع عن نفسها ضد القوات الروسية إذا تم وقف الدعم الأميركي.

وأضاف خلال المقابلة أنه: "ليس لدينا أسلحة كافية لإخراج روسيا من أوكرانيا، وإن دعم الولايات المتحدة ضروري للغاية لاستمرار صمودنا".

وأشار إلى أن أوكرانيا لا تمارس ضغوطًا على واشنطن للحصول على الدعم، وإنما تسعى فقط للاستفسار عن استمراريته، مشددًا على أن الولايات المتحدة تمثل "أهم شريك" لأوكرانيا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مقابلة مع بريت باير خلال تسجيل برنامج ”تقرير خاص مع بريت باير“ على قناة فوكس نيوز في واشنطن، الجمعة 28 فبراير/شباط 2025 AP

كما تطرق زيلينسكي إلى موضوع محادثات السلام، مؤكدًا أن أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا، ولكن بشرط الحصول على ضمانات أمنية تمنع أي هجوم جديد من موسكو.

وعلق على ذلك بالقول: "لا يمكننا تغيير موقفنا تجاه روسيا فجأة، فالأمر لا يتعلق فقط بإرادة أوكرانيا ولكن بالضمانات التي نحتاج إليها".

واعتبر زيلينسكي أن "ترامب يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإنهاء الحرب، لكن أوكرانيا لا تستطيع تغيير موقفها بسرعة."

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصافح بريت باير بعد تسجيل برنامج ”تقرير خاص مع بريت باير“ على قناة فوكس نيوز في واشنطن، الجمعة، 28 فبراير/شباط 2025. AP

وبعد المشادة في البيت الأبيض، رد الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشال" قائلاً إن زيلينسكي "ليس مستعدًا للسلام" واتهمه بـ "تقليل احترام الولايات المتحدة" خلال اللقاء.

وعلق على اللقاء بالقول إن "أوكرانيا لا يمكنها أن تستمر في الحرب إلى الأبد"، وأكد أنه لن يواصل دعم كييف ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

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زيلينسكي يغادر البيت الأبيض على عجل ولا توقيع

أما بشأن تداعيات اللقاء، فقد فوجئ الصحافيون بعد المشادة بمغادرة زيلينسكي من دون عقد مؤتمر صحافي كما كان مقررًا، ما أضاف مزيدًا من التوتر إلى العلاقة بين الطرفين.

ونتيجة لذلك، تم تعليق اتفاق كان من المفترض أن يتم التوقيع عليه بينالولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن النادرة، الذي كان يعتبر خطوة أساسية لضمان استمرارية دعم واشنطن لأوكرانيا.