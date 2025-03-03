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مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في حادث دهس بمدينة مانهايم الألمانية

خدمات الطوارئ والشرطة في ميدان بارادنبلاز بمدينة مانهايم، ألمانيا، الاثنين 3 آذار/مارس 2025.
خدمات الطوارئ والشرطة في ميدان بارادنبلاز بمدينة مانهايم، ألمانيا، الاثنين 3 آذار/مارس 2025. حقوق النشر Dieter Leder/dpa via AP
حقوق النشر Dieter Leder/dpa via AP
بقلم: يورونيوز
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لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب آخرون في حادث دهس وقع يوم الاثنين بمدينة مانهايم الألمانية، حيث صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص، وفق ما أعلنت الشرطة.

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أعلنت الشرطة الألمانية إلقاء القبض على المشتبه به في حادث الدهس. وقال المتحدث باسم الشرطة ستيفان فيلهلم إن السائق صدم مجموعة من الأشخاص، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، مشيرًا إلى أن السلطات لم تتمكن بعد من تحديد عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم.

وأضاف فيلهلم أن التحقيقات لا تزال جارية، موضحًا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك مشتبه بهم آخرون على صلة بالحادث.

خدمات الطوارئ والشرطة في ميدان بارادنبلاز بمدينة مانهايم، ألمانيا، الاثنين 3 آذار/مارس 2025.
خدمات الطوارئ والشرطة في ميدان بارادنبلاز بمدينة مانهايم، ألمانيا، الاثنين 3 آذار/مارس 2025.René Priebe/dpa via AP

وقال سابقاًً في تصريح لتلفزيون n-tv، إن "حادثاً" وقع عند الساعة 12:15 ظهرًا في منطقة باراديبلاتز بوسط مدينة مانهايم، ما استدعى استنفارًا أمنيًا واسع النطاق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام محلية في مدينة مانهايم، جنوب غرب ألمانيا، بأن شهود عيان، بينهم مراسل وكالة الأنباء الألمانية، أفادوا برؤية جثة تُنقل بعيدًا. ووفقًا للتقارير، يُعتقد أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح.

وطلبت الشرطة في مانهايم، غربي ألمانيا، من السكان تجنب وسط المدينة والبقاء داخل منازلهم، دون الكشف عن سبب الانتشار الأمني المكثف في المنطقة.

الشرطة في ميدان بارادنبلاز بمدينة مانهايم، ألمانيا، الاثنين 3 آذار/مارس 2025.
الشرطة في ميدان بارادنبلاز بمدينة مانهايم، ألمانيا، الاثنين 3 آذار/مارس 2025.Boris Roessler/dpa via AP

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر إلغاء مشاركتها في مسيرة الكرنفال بمدينة كولونيا، على خلفية الأحداث التي شهدتها مانهايم.

وكانت صحيفة "مانهايمر مورغن" الألمانية قد أفادت بأن سيارة دهست حشداً من الأشخاص في المدينة، وفقاً لشهود عيان.

وأصدرت السلطات تحذيرًا عبر تطبيق Katwarn، دعت فيه السكان إلى تجنب وسط مانهايم بسبب الانتشار الأمني الكثيف. ويُستخدم هذا التطبيق عادةً لإبلاغ المواطنين بحالات الطوارئ الكبرى، مثل العواصف، والهجمات المسلحة، والحرائق.

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ويبلغ عدد سكان مدينة مانهايم، الواقعة جنوب فرانكفورت، نحو 300 ألف نسمة. وجاء الحادث في وقت تشهد فيه عدة مدن ألمانية، بما في ذلك منطقة راينلاند، تجمعات حاشدة بمناسبة مسيرات الكرنفال السنوية.

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