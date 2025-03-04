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حمدوك يطلق مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في السودان تحت عنوان "نداء سلام السودان"

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في الخرطوم، السودان، الاثنين، 8 فبراير/شباط 2021
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في الخرطوم، السودان، الاثنين، 8 فبراير/شباط 2021 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ عامين، أطلق رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك يوم الثلاثاء دعوة جديدة تحت اسم "نداء سلام السودان".

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 تأتي هذه الدعوة في وقت بالغ الحساسية، حيث يواجه السودان تدهورا غير مسبوق في الوضع الإنساني، مع تدمير واسع للبنية التحتية، نزوح جماعي للسكان، وارتفاع حاد في معدلات الجوع والعنف.

ماذا ينص "نداء سلام السودان"؟

ضمن "نداء سلام السودان"، حدد حمدوك مجموعة من الخطوات التي تسهم في دفع العملية السياسية والإنسانية للأمام. وأولى هذه الخطوات هي دعوته إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي.

وسيشمل الاجتماع الأطراف الرئيسية في النزاع، وهم: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان في شمال السودان عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى القائد عبد الواحد نور.

ويهدف الاجتماع إلى تحقيق هدنة إنسانية ووقف فوري لإطلاق النار، فضلاً عن إنشاء آليات لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، في خطوة تهدف إلى وقف التصعيد وتحقيق السلام في البلاد.

أناس يتجمعون لجمع المياه في الخرطوم، السودان، 28 مايو/أيار 2023
أناس يتجمعون لجمع المياه في الخرطوم، السودان، 28 مايو/أيار 2023AP

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، دعا حمدوك إلى فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة سواء داخل السودان أو عبر الحدود.

هذه المساعدات تشمل الأغذية، الأدوية، والمساعدات الأساسية التي تساهم في دعم المدنيين المتضررين. كما شدد على ضرورة التنسيق مع القوى الإقليمية والدولية لضمان الحصول على الدعم اللازم.

أناس يتجمعون في محطة وقود حيث يمكنهم شحن هواتفهم المحمولة في مروي، السودان، الاثنين، 13 يناير/كانون الثاني 2025
أناس يتجمعون في محطة وقود حيث يمكنهم شحن هواتفهم المحمولة في مروي، السودان، الاثنين، 13 يناير/كانون الثاني 2025AP

وأوضح حمدوك، أن الاتفاق سيتضمن ترتيبات دستورية انتقالية تستند إلى توافق بين الأطراف السودانية، العسكرية والمدنية، لإعادة البلاد إلى مسار ثورة ديسمبر 2018، التي طالبت بانتقال إلى حكومة مدنية ديمقراطية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والسلام.

كما أشار إلى ضرورة إعادة بناء النظام الأمني والعسكري في السودان بشكل موحد بعيدًا عن التسييس. وشدد على أهمية تفعيل عملية العدالة الانتقالية التي تشمل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واستعادة الحقوق إلى أصحابها.

وفي ختام دعوته، أكد حمدوك على ضرورة تشكيل حكومة مدنية انتقالية تتمتع بصلاحيات كاملة لقيادة البلاد إلى انتخابات حرة بعد تصفية آثار الحرب وإعادة الإعمار.

رجل يمشي بجوار منزل أصيب في القتال الأخير في الخرطوم، السودان، وهي منطقة مزقها القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية سيئة السمعة، في 25 أبريل/نيسان 2023
رجل يمشي بجوار منزل أصيب في القتال الأخير في الخرطوم، السودان، وهي منطقة مزقها القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية سيئة السمعة، في 25 أبريل/نيسان 2023AP
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الدستور الانتقالي لقوات الدعم السريع

وفي وقت تعصف فيه الحرب بالسودان، وقّعت "قوات الدعم السريع" السودانية والجماعات الحليفة لها اليوم دستورا انتقاليا يعكس توجهاتها نحو تأسيس حكومة موازية.

وقد تسببت الحرب في نزوح جماعي للمدنيين، فضلا عن تفشي الجوع والعنف، بما في ذلك العنف العرقي والجسدي. في هذا السياق، شنت "قوات الدعم السريع" هجوما على محطة توليد الكهرباء في سد مروي باستخدام الطائرات المسيرة، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بشمال السودان، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.

مواطنون سودانيون يجلسون خارج مقر قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان (SSPDF)، بعد ليلة من العنف في السودان، يوم الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2025.
مواطنون سودانيون يجلسون خارج مقر قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان (SSPDF)، بعد ليلة من العنف في السودان، يوم الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2025.AP

ما علاقة الدستور بتوجهات الحكومة الفيدرالية؟

يهدف الدستور الذي طرحته "قوات الدعم" إلى استبدال الدستور الموقع بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019. ويشمل الدستور الجديد خططًا لإنشاء دولة فيدرالية علمانية مقسمة إلى 8 مناطق، مع ضمان حقوق الإقليم في تقرير مصيره في حال عدم تحقيق شروط أساسية مثل فصل الدين عن الدولة.

كما ينص الدستور على ضرورة وجود جيش وطني موحد ويعتبر الموقعين عليه "نواة" هذه القوات.

جنود سودانيون من وحدة قوات ا"لدعم السريع" يؤمنون المنطقة في مقاطعة شرق النيل، السودان، 22 يونيو 2019
جنود سودانيون من وحدة قوات ا"لدعم السريع" يؤمنون المنطقة في مقاطعة شرق النيل، السودان، 22 يونيو 2019AP

وبينما يشير الدستور إلى الانتخابات كإحدى مخرجات الفترة الانتقالية، فإنه لا يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لها، مما يترك الغموض قائمًا بشأن تفاصيل الحكومة المقترحة، والأسماء التي ستشغل المناصب الحكومية أو مكان الحكومة المنتظرة.

وعلى الرغم من إعلان" قوات الدعم السريع" عن نيتها تشكيل حكومة في الأسابيع القادمة، إلا أن التفاصيل المتعلقة بمن سيشغل المناصب الحكومية والمكان الذي ستعمل منه هذه الحكومة تبقى غير واضحة.

ومع استمرار التوترات العسكرية، تبقى مخاطر الانقسام السياسي قائمة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الوضع السياسي في السودان.

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