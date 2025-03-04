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شقيقة كيم تهدد بالرد على حاملة الطائرات الأمريكية

مرافقة حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون إلى ميناء البحرية في بوسان، كوريا الجنوبية، الأحد، 2 مارس 2025.
مرافقة حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون إلى ميناء البحرية في بوسان، كوريا الجنوبية، الأحد، 2 مارس 2025. حقوق النشر Son Hyung-ju/Yonhap via AP
حقوق النشر Son Hyung-ju/Yonhap via AP
بقلم: Oman Al Yahyai مع AP
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يقول الخبراء إن كوريا الشمالية قد تزيد من تجاربها للأسلحة بعد وصول حاملة طائرات أمريكية الأسبوع الماضي.

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حذرت الشقيقة المؤثرة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن بلادها قد ترد على وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية يوم الأحد.

وقالت كيم يو-جونغ إن نشر حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون أظهر أن واشنطن تبدي "أكثر إرادة عدائية ومواجهة" تجاه كوريا الشمالية.

كما اتهم شقيق الزعيم الكوري الشمالي الولايات المتحدة وحلفاءها بـ"هستيريا المواجهة".

وقالت شقيقة الحاكم إن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة "عادة شريرة" "تؤثر سلباً على أمن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وقال محللون إن تصريحها يشير إلى أن كوريا الشمالية من المرجح أن تكثف تجاربها للأسلحة وتؤيد موقفها العدائي تجاه الولايات المتحدة.

وردت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في وقت لاحق بالتأكيد على أنها مستعدة لمواجهة أي استفزازات من كوريا الشمالية، مشيرة إلى قوة تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة.

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون ومجموعتها الضاربة إلى المياه الكورية الجنوبية يوم الأحد، بعد أربعة أيام من إجراء كوريا الشمالية رابع اختبار لصاروخ كروز هذا العام.

وقال ترامب إنه حريص على إحياء المحادثات مع كيم جونغ أون. وبعد سلسلة من القمم في عامي 2018 و2019، انهارت الجهود الدبلوماسية بسبب خلاف حول العقوبات.

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ولم ترد كوريا الشمالية بعد بشكل مباشر على مبادرات ترامب الأخيرة. ومع ذلك، فقد زعمت أن الأعمال العدائية التي تقودها الولايات المتحدة ضد النظام قد تصاعدت منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي في يناير/كانون الثاني.

ويشير الخبراء إلى أنه من غير المرجح أن يتحاور كيم جونغ أون مع ترامب في المستقبل القريب، حيث أنه يعطي الأولوية حاليًا لدعم بلاده للحرب الروسية في أوكرانيا.

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