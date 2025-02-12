كوريا الشمالية تنتقد خطة ترامب بشأن غزة وتصفها بالـ "سخيفة"

بقلم: يورونيوز

وصفت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها بأنها "سخيفة"، كما اتهمت واشنطن بالابتزاز، في حديثها عن خطوات ترامب التي أعلن عنها في مناطق أخرى من العالم.

اعلان

وجاء في تصريح نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن آمال الفلسطينيين الضئيلة في الأمن والسلام تتحطم بسبب الاقتراح الأميركي، من دون ذكر ترامب صراحة.

وفي أول تعليق لبيونغيانع على الخطة، شبهت الوكالة العالم بأنه قدر يغلي بسبب إعلان الولايات المتحدة "الصاعق"، حسب وصفها.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب أن بلاده تنوي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، حسب تعبيره، بعد أن عانى من حرب إسرائيلية على مدار 471 يوما.

كما انتقدت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تصريحاتها، ملفات أخرى تتعلق بإدارة ترامب، بسبب سعيها للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند، وقرارها تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا".

صورة تظهر حركة الناس والسيارات على طول الطريق وسط دمار واسع النطاق في مخيم جباليا للاجئين في مدينة غزة 7 شباط فبراير 2025 Jehad Alshrafi/AP

وجاء في تقرير الوكالة، أن "على الولايات المتحدة أن تستيقظ من أوهامها البالية، وأن تتوقف فورا عن انتهاك كرامة وسيادة الدول والشعوب الأخرى".

هذا ووصف التقرير واشنطن بالـ "مبتزة".

وعقد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى اجتماعات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأشاد بعلاقتهما على المستوى الشخصي. ومؤخرا، قال الرئيس الأميركي العائد إلى البيت الأبيض إنه سيتواصل مع كيم مرة أخرى.

ولا تعلق وسائل الإعلام الرسمية في بيونغيانغ على ولاية ترامب الثانية إلا ما ندر. وفي الوقت ذاته، تواصل مهاجمة ما تعتبره تهديدا أمنيا خطيرا من واشنطن وحلفائها.

وبخصوص غزة، تنتقد كوريا الشمالية الوضع فيها بشكل مباشر، وتتهم إسرائيل بالمسؤولية عن إراقة الدماء، وتصف واشنطن بالمتواطئة.