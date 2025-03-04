ترودو ينتقد رسوم ترامب الجمركية على كندا ويصفها بـ"الخطوة الغبية"

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وانتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هذه الخطوة، واصفًا الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بأنها "تصرف غبي للغاية".

كندا تنتقد وترد : "هذه حرب تجارية"

وقال ترودو: "اليوم، شنت الولايات المتحدة حربًا تجارية ضد كندا، أقرب شريك وحليف لها، وأقرب صديق لها. وفي الوقت نفسه، يتحدثون عن العمل بشكل إيجابي مع روسيا، وإرضاء فلاديمير بوتين، الديكتاتور الكاذب والقاتل. اجعلوا ذلك منطقيًا إن استطعتم".

وأضاف: "ليس من عادتي أن أتفق مع صحيفة وول ستريت جورنال، لكن حتى تلك الصحيفة أشارت إلى أنه رغم كونك رجلا ذكيا، إلا أن هذه خطوة غبية للغاية. القتال بين الأصدقاء هو بالضبط ما يود خصومنا في العالم رؤيته".

جاءت تصريحات ترودو بعد أن أطلق ترامب حربًا تجارية ضد أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والصين والمكسيك. إذ فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بينما فرضت رسومًا بنسبة 20% على المنتجات الصينية.

حاويات الشحن في محطة حاويات أتلانتيك هاب في هاليفاكس يوم الاثنين 3 فبراير/شباط 2025، قبل يوم واحد من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية Darren Calabrese/The Canadian Press

وفي هذا السياق، أشار ترودو إلى أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (102.1 مليار يورو)، حيث ستدخل رسوم بقيمة 30 مليار دولار كندي (19.8 مليار يورو) حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، على أن يتم تطبيق بقية الرسوم خلال 21 يومًا.

وذكر ترودو في بيان رسمي: "ستظل رسومنا الجمركية قائمة حتى تتراجع الولايات المتحدة عن إجراءاتها التجارية، وإذا لم توقف واشنطن هذه الرسوم، فإننا نجري مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لدراسة اتخاذ إجراءات غير جمركية إضافية".

في المقابل، حذر ترامب عبر منشور في منصة "تروث سوشال"، قائلًا: "عندما يفرض (ترودو) رسومًا انتقامية على الولايات المتحدة، فإن رسومنا التعريفية المتبادلة ستزيد فورًا بالقيمة نفسها".

المكسيك والصين تدخلان على خط المواجهة

من جانبها، قالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، إن بلادها سترد بفرض رسوم جمركية انتقامية خاصة بها، مشيرة إلى أنها ستعلن عن المنتجات المستهدفة يوم الأحد خلال فعالية عامة في ساحة وسط مكسيكو سيتي، في خطوة قد تعكس رغبة في التهدئة وسط تصاعد الحرب التجارية التي بدأها ترامب.

أما الصين، فقد أعلنت أنها ستفرض رسومًا إضافية تصل إلى 15% على الواردات الأمريكية من المنتجات الزراعية الأساسية، بما في ذلك الدجاج ولحم الخنزير وفول الصويا ولحم البقر، كما ستفرض قيودًا إضافية على التعاملات التجارية مع الشركات الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إنها "غير راضية بشدة" عن الرسوم الأمريكية، محذرة من أنها "ستتخذ تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها".

ترامب يواصل سياسة "أمريكا أولًا" رغم التحذيرات

وتماشيًا مع وعوده الانتخابية، يتجه ترامب نحو التخلي عن سياسات التجارة الحرة التي اتبعتها الولايات المتحدة لعقود عقب الحرب العالمية الثانية، معتبرًا أن هذه السياسات تسببت في فقدان ملايين الوظائف في قطاع التصنيع.

ويرى ترامب، أن فرض الرسوم الجمركية هو الأداة المناسبة لحماية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز الازدهار الوطني، رغم تحذيرات الخبراء الاقتصاديين الذين يؤكدون أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم في مكسيكو سيتي، 27 يونيو 2024 AP

ويرفض ترامب وجهات نظر معظم الاقتصاديين الذين يرون أن هذا النهج مكلف وغير فعال، إذ قال في تصريح من البيت الأبيض يوم الاثنين: "الضرائب على الواردات هي سلاح قوي للغاية لم يستخدمه السياسيون من قبل لأنهم إما كانوا غير صادقين، أو أغبياء، أو تم شراء صمتهم بطريقة أو بأخرى... أما الآن، فإننا نستخدمها".

تصاعد الأزمة... إلى أين تتجه الحرب التجارية؟

مع دخول أكبر 3 قوى اقتصادية في العالم في مواجهة مباشرة، تتزايد المخاوف من تأثير هذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي، وسط تحذيرات من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ حركة التجارة الدولية.

ويبقى السؤال: هل ستتمكن هذه الدول من احتواء الأزمة، أم أن المواجهة ستتصاعد لتتحول إلى نزاع اقتصادي طويل الأمد يضر بجميع الأطراف؟