حرب الجمارك تشتعل والأسواق العالمية مُربكة: ترامب ماضٍ في العقاب وأوتاوا وبكين تنتقمان

اعلان

وفرضت واشنطن ضرائب بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكندية. وانعكس ذلك على الأسواق العالمية، التي أظهرت خشية من احتدام التوتر التجاري، خاصة وأن الرئيس الفائز بولاية ثانية، أظهر أن أدائه غير متوازن، بل غير متوقع.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستفرض رسومًا جمركية على سلع أمريكية تُقدّر بـ 100 مليار دولار على مدار 21 يومًا.

كما أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستفرض رسومًا جمركية تصل إلى 15% على مجموعة واسعة من الصادرات الزراعية الأمريكية، إضافة إلى توسعتها نطاق التقييد على الشركات الأمريكية العاملة على أراضيها إلى نحو 20 شركة.

احنات تصطف لدخول محطة الشحن في ميناء أوكلاند في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في أوكلاند، كاليفورنيا AP /Noah Berger

ولم تعلن المكسيك بعد عن نيتها في اتخاذ إجراءات انتقامية مماثلة.

في هذا السياق، ُيتخوّف من أن تكون حرب واشنطن التجارية المعلنة سببًا لزيادة التضخم حول العالم، أو تسفر عن نشوب حرب تجارية ساحقة، يسقط ضحيتها العديد من اقتصادات العالم.

في هذا السياق، يقول الخبراء إن الرسوم الجمركية ستكون قصيرة الأجل في حال عانى الاقتصاد الأمريكي. لكن لا يُستبعد أن يمنع ذلك زعيم البيت الأبيض من التصعيد وفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي والهند، وعلى منتجات مثل رقائق الكمبيوتر والسيارات وعقاقير الدواء.

ترامب: الضرائب سلاح قوي ونحن نستخدمها

وكان ترامب قد تفاخر بأسلوبه الهجومي وبنبرة وعيده رغم تحذيرات الاقتصاديين بأنه سيضع شعبيته على المحك، قائلًا إن الضرائب "سلاح قوي جدًا لم يستخدمه السياسيون لأنهم إما كانوا غير صادقين أو أغبياء أو مدفوعين بشكل آخر. والآن نحن نستخدمها."

وكان يفترض أن يسري مفعول الرسوم الجمركية على كل من كندا والمكسيك في فبراير/ شباط الماضي، غير أن الزعيم الجمهوري وافق على إرجائها لمدة 30 يومًا إفساحًا للمجال أمام المفاوضات.

وزعم ترامب أن فرضه الرسوم الجمركية يأتي كمحاولة لحماية أمنه القومي والتصدي لتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

واعترف الرئيس البالغ 78 عامًا بأن أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة أحرزا تقدمًا في هذا المجال، لكنه أفصح صراحة عن أن بلاده لن تعود عن الضرائب ما لم يتم إغلاق الخلل في الميزان التجاري الأمريكي، وهي عملية لا يرجح أن يتم تسويتها وفق جدول سياسي.

سلوك ترامب يُربك الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء

ولم يُربك أسلوب ترامب العنيف خصومه الديمقراطيين فحسب، بل عبّر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن قلقهم.

وقالت السيناتور سوزان كولينز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماين، إنها "قلقة للغاية" بشأن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بسبب قرب ولايتها من كندا.

علمي كندا والولايات المتحدة الأمريكية يحملهما متظاهر على تلة البرلمان في أوتاوا، 1 فبراير/شباط 2025. Justin Tang/AP

وأضافت كولينز: "إن اقتصاد ولاية ماين وكندا متكاملان"، موضحة أن الكثير من الكركند والتوت البري في الولاية تتم معالجته في كندا ثم يتم إرساله إلى الولايات المتحدة.

وحتى اللحظة، يحاول المسؤولون الكنديون الإبقاء على تواصل مع نظرائهم الأمريكيين، تعويلًا على ما يمكن للدبلوماسية أن تحله.

وقال وزير الدفاع الكندي بيل بلير في أوتاوا أثناء دخوله في اجتماع خاص لمجلس الوزراء حول العلاقات الأمريكية-الكندية: "سيستمر الحوار، لكننا مستعدون للرد". "لا تزال هناك مناقشات جارية".

وعلى وقع التوتر الذي أحدثه ترامب، قالت إدارته إن التضخم الذي يحذر منه الاقتصاديون لن يكون بالسوء الذي يدعونه، إذ يمكن أن يحفّز الشركات الأجنبية على فتح مصانع في الولايات المتحدة.

وفي يوم الاثنين، أعلن ترامب أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وهي شركة تصنيع رقائق الكمبيوتر، ستستثمر 100 مليار دولار في الإنتاج المحلي.