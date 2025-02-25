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إدارة ترامب تدرس نقل دور القيادة الأمريكية في إفريقيا إلى أوروبا

الرئيس دونالد ترامب يمشي عند البيت الأبيض بعد إلقائه كلمة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (سيباك)، يوم السبت 22 فبراير 2025
الرئيس دونالد ترامب يمشي عند البيت الأبيض بعد إلقائه كلمة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (سيباك)، يوم السبت 22 فبراير 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ خطة لتقليص حجم القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) وتحويلها إلى القيادة الأوروبية (يوكوم)، وفقاً لما ذكرته صحيفة "بيزنس إنسايدر" الإفريقية.

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يُعتبر هذا التحرك جزءًا من استراتيجية ترامب لتقليص حجم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ومواردها، فضلاً عن تقليل البيروقراطية العسكرية، بالإضافة إلى سحب القوات الأمريكية من بعض المناطق الأفريقية.

كما تعتبر (أفريكوم) الهيئة العسكرية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في أفريقيا، بما في ذلك مكافحة النزاعات الإقليمية والحفاظ على العلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية.

وفقًا لمصادر داخل البنتاغون، فإن بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين يدعمون هذا التحرك كجزء من جهود إعادة هيكلة وتوفير المزيد من الموارد في مناطق أخرى.

ومع ذلك، يعارض آخرون الفكرة، مؤكدين أن تقليص تأثير (أفريكوم) قد يخلق فراغًا في المنطقة يسمح للدول الأخرى مثل روسيا والصين بزيادة نفوذها في القارة، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، مثل الإرهاب والتهديدات البحرية.

القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جوية منسقة ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال يوم السبت 1 فبراير/شباط 2025.
القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جوية منسقة ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال يوم السبت 1 فبراير/شباط 2025.AP
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وفي هذا السياق، واجهت الولايات المتحدة انتقادات متزايدة بسبب تدخلها المباشر في بعض العمليات العسكرية مثل الهجوم الجوي الذي شنته الولايات المتحدة في الصومال في 16 فبراير، والذي تلاه غارة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع.

الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية واللواء محمد بريد، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية،طانطان، جنوب أكادير، المغرب، الجمعة 31 مايو/أيار 2024
الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية واللواء محمد بريد، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية،طانطان، جنوب أكادير، المغرب، الجمعة 31 مايو/أيار 2024AP

في وقت لاحق من الشهر الجاري، زار بيت هيغسث، وزير الدفاع الأمريكي، المقر الرئيسي لأفريكوم في ألمانيا. وأكد البنتاغون أن هذه الزيارة هي جزء من "جهود أوسع لتعزيز التعاون" مع القيادة الأوروبية (يوكوم)، كما كانت الزيارة فرصة لتعميق التنسيق العسكري بين القيادتين.

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يشير بيده خلال زيارته لمقر القيادة الأمريكية الأوروبية والقيادة الأمريكية في أفريقيا في ثكنات كيلي في شتوتغارت بألمانيا، 11 فبراير/شباط 2025،
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يشير بيده خلال زيارته لمقر القيادة الأمريكية الأوروبية والقيادة الأمريكية في أفريقيا في ثكنات كيلي في شتوتغارت بألمانيا، 11 فبراير/شباط 2025،AP

يُذكر أن (أفريكوم) قد تأسست في عام 2007 تحت إشراف الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، وبدأت العمليات الخاصة بها فعّالة في 1 أكتوبر 2008. كما أصبحت القيادة الفرعية جزءًا من القيادة الأوروبية بمقر خاص في ألمانيا.

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